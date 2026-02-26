中共疑假藉無人機飛行 演練對台作戰？專家分析「精心設計的舉措」

路透社報導，中國1架無人機在南海例行飛行持續發送錯誤的答詢機信號，使其在雷達上看似其他飛機。專家認為北京針對灰色地帶戰略升級，似乎正測試對台作戰時的潛在誘敵能力。

這架大型軍用無人機在南海例行飛行期間發送的答詢機信號，使其在雷達上顯示為其他飛機，包括遭制裁的白俄羅斯貨機和英國「颱風」（Typhoon）戰機。緊盯這類行動的軍事武官和安全分析師表示，這些飛行凸顯北京針對南海主權爭議區域的灰色地帶戰術升級。

路透社分析航班追蹤網站Flightradar24的資料後發現，自2025年8月以來，至少有23個航班以YILO4200這組呼號登錄，該呼號已知為中國1架長航時軍用無人機，但該無人機傳送的註冊編號屬於其他飛機所有。

根據資料，這些飛行大多從中國海南省往東航向菲律賓，靠近有主權爭議的西沙群島和越南海域一帶。這是路透社首次揭露這類行動的規模和複雜程度。

熟悉這些數據的3名區域外交官、4名開源情報分析師及3名安全學者指出，這些行動是中國在南海和台灣周圍持續擴大軍事影響力之際，一項新穎且精心設計的舉措，此時解放軍正應中國共產黨要求提升備戰能力。他們還說，這些行動包括即時採取電子作戰和欺敵戰術。

上述外交官員和情報分析師認為，雖然偽裝手法未必能完全騙過航管人員或軍規雷達，卻足以在衝突中製造混亂浪費敵方時間、掩護敏感偵蒐任務，或用於政治宣傳和認知作戰。

開源資料平台PLATracker創辦人路易斯（Ben Lewis）說，「我們過去從未見過這樣的手法。這個在實際環境中利用飛行器進行的欺敵實驗一點也不低調，看起來絕非偶然」。

中國國防部暫未回應路透社針對無人機飛行和飛行目的等置評請求。美國戰爭部未回應有關中國無人機飛行活動的置評請求。

這些航班在Flightradar24的資料中大多顯示為白俄羅斯航空公司Rada Airlines營運的伊留申Il-62型（IlyushinIl-62）貨機，更一度顯示為英國皇家空軍（RAF）颱風戰機、北韓Il-62客機，以及美國灣流航太公司（Gulfstream）1架匿名商務噴射機（或稱公務機）。

飛機註冊號碼來自國際民航組織（ICAO）管理的24位元編碼。這些號碼經由答詢機廣播，有助顯示飛機位置、方向和時速。雖然每架飛機的編碼獨一無二，但這些資料屬公開資訊。2名飛機駕駛及2名分析家強調，重新設置機上答詢機以更換註冊號碼，這是可以辦到的事。

路易斯和另外3名開源情報分析師說，YILO4200呼號對應機型為中國「翼龍2」長航時無人機，類似美國「死神」無人機，翼展20.5公尺長。

根據Flightradar24，真正的那架白俄羅斯Il-62貨機在這段期間一直都有活動且使用不同呼號，甚至有一次與冒用其呼號的中國無人機同時在空中飛行。

太平洋論壇（Pacific Forum）研究員、新加坡安全分析師尼爾（Alexander Neill）說，這些行動顯示中國在數位領域「混淆視聽」的新手法，一旦區域緊張局勢演變為衝突便可派上用場。

他說：「這些行動與其說是演習，不如說是美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）描述的對抗預演。只要能擾亂對手判斷，都對中國有利。」

據報導，中國無人機的航行路線穿越海軍頻繁活動水域，包括海南島以南接近中國潛艦基地周邊，和往東向巴士海峽的水域；這些是中國海軍進出太平洋的咽喉要道。

尼爾認為，這些路線型態有演練對台作戰的意味，「這個畫面引人注目，（中國）屢次在南海大規模演練，針對台灣的重要據點展開部署」。