快訊

財產申報曝光！卓榮泰存款921萬元 林佳龍夫婦存款、股票均破億

經典賽／林安可回來了 台日交流賽先發第4棒對決軟銀

疑感情糾紛...高雄科技大廠女保全遭男友持刀猛砍 還放話「要殺妳媽媽」

是否會支持伊朗？陸外交部：反對使用或威脅使用武力

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸外交部今表示，正在密切關注伊朗局勢的發展，並稱反對在國際關係中使用或威脅使用武力。大陸外交部發言人毛寧。歐新社
大陸外交部今表示，正在密切關注伊朗局勢的發展，並稱反對在國際關係中使用或威脅使用武力。大陸外交部發言人毛寧。歐新社

美國近期於中東加強軍事部署數周後，伊朗表示已準備採取一切必要措施，與美國達成核協議。大陸外交部今表示，正在密切關注伊朗局勢的發展，並稱反對在國際關係中使用或威脅使用武力。

在今天大陸外交部例行記者會上，有外媒記者提問，如果美國攻擊伊朗，中國是否會與俄羅斯一道支持伊朗，抵御美國的任何侵略行為？

毛寧回應，正在密切關注伊朗局勢的發展，中方一貫主張通過政治外交途徑解決問題，反對在國際關係中使用或威脅使用武力。

她指出，中國和伊朗兩國人民傳統友好，中方支持伊朗政府和人民維護國家穩定和正當權益，希望各方珍惜和平，保持克制，通過對話解決分歧。中方願為此繼續發揮負責任大國作用。

不過據路透報導，伊朗與美國26日將舉行核會談之際，伊朗將與中國大陸達成協議，採購大陸超音速反艦巡弋飛彈，這些飛彈一旦投入部署，將大幅提升德黑蘭打擊火力，對地區美軍構成威脅且徹底改變局勢。

報導指出，就在美國在伊朗近海集結大規模海軍力量、為可能的軍事行動作準備之際，這項潛在軍售交易令地區局勢更趨敏感。

伊朗 美國 外交部 巡弋飛彈 毛寧

延伸閱讀

開放美國投資石油天然氣？伊朗傳準備「商業大禮包」避免川普動武

川普國情咨文談外交 首度未提及大陸

將與美國重啟會談 伊朗稱協議可期

NHK分社長傳遭伊朗逮捕拘禁！被送政治犯監獄 日本要求盡速放人

相關新聞

習近平祝大家出入平安：從反腐敗的大清洗運動看見《中國模式的終點》

本文為黃亞生《中國模式的終點：從科舉帝制到數位威權，揭露中國式治理制度的宿命》（2025，今周刊）內容節選。

GPT、Gemini、Claude兵推對決結果曝：95%走向核戰 3者中它被稱狂人

英國倫敦國王學院教授佩恩（Kenneth Payne）近期研究顯示，Google的Gemini 3 Flash、Anth...

開放美國投資石油天然氣？伊朗傳準備「商業大禮包」避免川普動武

金融時報26日報導，伊朗正試圖以投資國內龐大石油與天然氣儲量等財務誘因，「引誘」美國總統川普，說服他同意就伊朗核子計畫達...

與習近平會面後 德國總理梅爾茨：空巴有望獲得120架商用飛機大訂單

德國總理梅爾茨25日率領龐大經貿代表團抵達中國大陸進行為期2天的訪問。梅爾茨在訪問期間表示，空中巴士（Airbus）有望...

原定9月刑滿…泰國前總理戴克辛預計5月假釋出獄 可能退出政壇

泰國懲教署表示，正在服刑的前總理戴克辛將於5月10日符合假釋條件，如獲批准，隔天即可獲釋；至於是否需要佩戴電子監控設備由...

是否會支持伊朗？陸外交部：反對使用或威脅使用武力

美國近期於中東加強軍事部署數周後，伊朗表示已準備採取一切必要措施，與美國達成核協議。大陸外交部今表示，正在密切關注伊朗局...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。