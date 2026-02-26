是否會支持伊朗？陸外交部：反對使用或威脅使用武力

美國近期於中東加強軍事部署數周後，伊朗表示已準備採取一切必要措施，與美國達成核協議。大陸外交部今表示，正在密切關注伊朗局勢的發展，並稱反對在國際關係中使用或威脅使用武力。

在今天大陸外交部例行記者會上，有外媒記者提問，如果美國攻擊伊朗，中國是否會與俄羅斯一道支持伊朗，抵御美國的任何侵略行為？

毛寧回應，正在密切關注伊朗局勢的發展，中方一貫主張通過政治外交途徑解決問題，反對在國際關係中使用或威脅使用武力。

她指出，中國和伊朗兩國人民傳統友好，中方支持伊朗政府和人民維護國家穩定和正當權益，希望各方珍惜和平，保持克制，通過對話解決分歧。中方願為此繼續發揮負責任大國作用。

不過據路透報導，伊朗與美國26日將舉行核會談之際，伊朗將與中國大陸達成協議，採購大陸超音速反艦巡弋飛彈，這些飛彈一旦投入部署，將大幅提升德黑蘭打擊火力，對地區美軍構成威脅且徹底改變局勢。

報導指出，就在美國在伊朗近海集結大規模海軍力量、為可能的軍事行動作準備之際，這項潛在軍售交易令地區局勢更趨敏感。