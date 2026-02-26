快訊

財產申報曝光！卓榮泰存款921萬元 林佳龍夫婦存款、股票均破億

經典賽／林安可回來了 台日交流賽先發第4棒對決軟銀

疑感情糾紛...高雄科技大廠女保全遭男友持刀猛砍 還放話「要殺妳媽媽」

美發現伊朗重建核計畫跡象 范斯：不能讓最瘋狂、最糟糕政權擁有核武

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
美國副總統范斯（JD Vance）今天表示，根據美國掌握證據顯示，在去年6月美國主導的空襲伊朗核設施後，伊朗正試圖重建其核計畫。歐新社
美國副總統范斯（JD Vance）今天表示，根據美國掌握證據顯示，在去年6月美國主導的空襲伊朗核設施後，伊朗正試圖重建其核計畫。歐新社

美國副總統范斯（JD Vance）今天表示，根據美國掌握證據顯示，在去年6月美國主導的空襲伊朗核設施後，伊朗正試圖重建其核計畫

路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）多次強調，去年6月的空襲已摧毀伊朗的核子設施，並表示他絕不會允許德黑蘭重建核計畫。

范斯向記者表示：「原則非常簡單：伊朗不能擁有核武。」美伊代表團預定於明天在日內瓦舉行會談，范斯是在會談前一天發表談話。

范斯指出，美方特使魏科夫（Steve Witkoff）與川普女婿庫許納（Jared Kushner）將於明天在日內瓦與伊朗代表團會面，評估雙方是否能達成協議，而美國目前在該區域部署了龐大的軍事力量。

法新社報導，范斯在福斯新聞（Fox News）的「美國新聞編輯室」（America's Newsroom）節目上說，雖然川普將嘗試以「外交方式」促使伊朗達成協議，但美國總統也有權動用軍事手段。

范斯說：「你不能讓世界上最瘋狂、最糟糕的政權擁有核武。」

美國 伊朗 范斯 川普 核武 軍事 空襲 核計畫

延伸閱讀

川普國情咨文不直接提中國 分析：避免新摩擦

川普稱全球關稅增至15% 白宮經濟顧問：仍在討論

川普：動用權限 恢復關稅

川普國情咨文談外交 首度未提及大陸

相關新聞

習近平祝大家出入平安：從反腐敗的大清洗運動看見《中國模式的終點》

本文為黃亞生《中國模式的終點：從科舉帝制到數位威權，揭露中國式治理制度的宿命》（2025，今周刊）內容節選。

GPT、Gemini、Claude兵推對決結果曝：95%走向核戰 3者中它被稱狂人

英國倫敦國王學院教授佩恩（Kenneth Payne）近期研究顯示，Google的Gemini 3 Flash、Anth...

開放美國投資石油天然氣？伊朗傳準備「商業大禮包」避免川普動武

金融時報26日報導，伊朗正試圖以投資國內龐大石油與天然氣儲量等財務誘因，「引誘」美國總統川普，說服他同意就伊朗核子計畫達...

與習近平會面後 德國總理梅爾茨：空巴有望獲得120架商用飛機大訂單

德國總理梅爾茨25日率領龐大經貿代表團抵達中國大陸進行為期2天的訪問。梅爾茨在訪問期間表示，空中巴士（Airbus）有望...

美發現伊朗重建核計畫跡象 范斯：不能讓最瘋狂、最糟糕政權擁有核武

美國副總統范斯（JD Vance）今天表示，根據美國掌握證據顯示，在去年6月美國主導的空襲伊朗核設施後，伊朗正試圖重建其...

國防支出約占GDP3% 新加坡總理黃循財：必要時提高

新加坡國會今天進行新財政年度政府財政政策備質詢總結，總理黃循財日前在國會發表預算案聲明時表示，國防相關支出目前約占GDP...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。