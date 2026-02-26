美發現伊朗重建核計畫跡象 范斯：不能讓最瘋狂、最糟糕政權擁有核武
美國副總統范斯（JD Vance）今天表示，根據美國掌握證據顯示，在去年6月美國主導的空襲伊朗核設施後，伊朗正試圖重建其核計畫。
路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）多次強調，去年6月的空襲已摧毀伊朗的核子設施，並表示他絕不會允許德黑蘭重建核計畫。
范斯向記者表示：「原則非常簡單：伊朗不能擁有核武。」美伊代表團預定於明天在日內瓦舉行會談，范斯是在會談前一天發表談話。
范斯指出，美方特使魏科夫（Steve Witkoff）與川普女婿庫許納（Jared Kushner）將於明天在日內瓦與伊朗代表團會面，評估雙方是否能達成協議，而美國目前在該區域部署了龐大的軍事力量。
法新社報導，范斯在福斯新聞（Fox News）的「美國新聞編輯室」（America's Newsroom）節目上說，雖然川普將嘗試以「外交方式」促使伊朗達成協議，但美國總統也有權動用軍事手段。
范斯說：「你不能讓世界上最瘋狂、最糟糕的政權擁有核武。」
