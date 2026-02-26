泰國新內閣成形！總理領導泰自豪黨挾席次優勢 將掌14個部會

泰國選委會昨天確認8日國會大選中近400個席次的當選名單，總理阿努廷領導的泰自豪黨取得決定性勝利。泰國媒體報導，各黨派已就部長職位展開談判，新內閣陣容逐漸成形，泰自豪黨預計將獲得19個內閣席位，涵蓋14個部會。

泰國選舉委員會昨天公布大選結果，眾議院500個席位中，已確認396名選區議員當選，另外100個不分區的政黨席位及4個選區的議員選舉結果仍有待揭曉。

這項結果確認現任總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）所領導的泰自豪黨（Bhumjaithai）贏得最多選區席位。據泰國公共電視台（Thai PBS）報導，泰自豪黨贏得171個席位，人民黨（People’s Party）贏得87個席位，為泰黨（Pheu Thai）則獲58個席位。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，各黨派正就部長職位談判，新內閣陣容正逐漸成形，泰自豪黨預計將獲19個內閣職位，共涵蓋14個部會，包括內政部、財政部、商務部、外交部、旅遊部和工業部等。

阿努廷除了擔任總理外，還將兼任內政部長，凸顯該黨在國會中的核心角色。報導指出，國防部長的人選仍在討論中，外界預測可能由總理任命外部候選人，以維持政治平衡並讓執政聯盟內的其他政黨感到安心。

另外，為泰黨也已獲分配8個內閣職位，預計將執掌農業與合作社部、教育部、勞工與高等教育部以及科學、研究與創新部。

曼谷郵報指出，這些內閣職位分配顯示為泰黨在執政聯盟中的重要性。另外剩餘的3個內閣職位可能由公民力量黨（Palang Pracharath Party）和一些小黨瓜分。

目前外界關注贏得55個國會席位的勇敢道德黨（Klatham Party）是否會加入執政聯盟，該黨秘書長帕利克（Pai Leeke）表示，並未設有加入政府的任何條件，且該黨不尋求部長職位。