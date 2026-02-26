快訊

檢察官林渝鈞涉放高利貸 全盤否認又刪除手機對話滅證…裁定收押禁見

同酬日退步1天！女性多工作59天薪資才追上男性 科技業差距更大

川普關稅法源遭推翻 達成協議國家成「冤大頭」可能擇機要求重談

泰國新內閣成形！總理領導泰自豪黨挾席次優勢 將掌14個部會

中央社／ 曼谷26日專電
泰國選委會昨天確認8日國會大選中近400個席次的當選名單，現任總理阿努廷所領導的泰自豪黨贏得最多選區席位。圖為泰國總理阿努廷和為泰黨總理候選人在泰自豪黨總部會面。路透
泰國選委會昨天確認8日國會大選中近400個席次的當選名單，現任總理阿努廷所領導的泰自豪黨贏得最多選區席位。圖為泰國總理阿努廷和為泰黨總理候選人在泰自豪黨總部會面。路透

泰國選委會昨天確認8日國會大選中近400個席次的當選名單，總理阿努廷領導的泰自豪黨取得決定性勝利。泰國媒體報導，各黨派已就部長職位展開談判，新內閣陣容逐漸成形，泰自豪黨預計將獲得19個內閣席位，涵蓋14個部會。

泰國選舉委員會昨天公布大選結果，眾議院500個席位中，已確認396名選區議員當選，另外100個不分區的政黨席位及4個選區的議員選舉結果仍有待揭曉。

這項結果確認現任總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）所領導的泰自豪黨（Bhumjaithai）贏得最多選區席位。據泰國公共電視台（Thai PBS）報導，泰自豪黨贏得171個席位，人民黨（People’s Party）贏得87個席位，為泰黨（Pheu Thai）則獲58個席位。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，各黨派正就部長職位談判，新內閣陣容正逐漸成形，泰自豪黨預計將獲19個內閣職位，共涵蓋14個部會，包括內政部、財政部、商務部、外交部、旅遊部和工業部等。

阿努廷除了擔任總理外，還將兼任內政部長，凸顯該黨在國會中的核心角色。報導指出，國防部長的人選仍在討論中，外界預測可能由總理任命外部候選人，以維持政治平衡並讓執政聯盟內的其他政黨感到安心。

另外，為泰黨也已獲分配8個內閣職位，預計將執掌農業與合作社部、教育部、勞工與高等教育部以及科學、研究與創新部。

曼谷郵報指出，這些內閣職位分配顯示為泰黨在執政聯盟中的重要性。另外剩餘的3個內閣職位可能由公民力量黨（Palang Pracharath Party）和一些小黨瓜分。

目前外界關注贏得55個國會席位的勇敢道德黨（Klatham Party）是否會加入執政聯盟，該黨秘書長帕利克（Pai Leeke）表示，並未設有加入政府的任何條件，且該黨不尋求部長職位。

內閣 總理 泰國 阿努廷 執政聯盟

延伸閱讀

國民黨2026北市議員初選時程出爐 3月底至4月初分兩梯次登記

松信選區綠拚陸戰、藍參選爆炸 地方人士分析各黨隱憂

太有世俗的慾望？泰國住持驚爆周旋6女「2人為他爭鬥」…主角已閃電還俗

泰國意外降稅效應 台達電旗下泰達電市值衝破千億美元

相關新聞

習近平祝大家出入平安：從反腐敗的大清洗運動看見《中國模式的終點》

本文為黃亞生《中國模式的終點：從科舉帝制到數位威權，揭露中國式治理制度的宿命》（2025，今周刊）內容節選。

GPT、Gemini、Claude兵推對決結果曝：95%走向核戰 3者中它被稱狂人

英國倫敦國王學院教授佩恩（Kenneth Payne）近期研究顯示，Google的Gemini 3 Flash、Anth...

開放美國投資石油天然氣？伊朗傳準備「商業大禮包」避免川普動武

金融時報26日報導，伊朗正試圖以投資國內龐大石油與天然氣儲量等財務誘因，「引誘」美國總統川普，說服他同意就伊朗核子計畫達...

與習近平會面後 德國總理梅爾茨：空巴有望獲得120架商用飛機大訂單

德國總理梅爾茨25日率領龐大經貿代表團抵達中國大陸進行為期2天的訪問。梅爾茨在訪問期間表示，空中巴士（Airbus）有望...

泰國新內閣成形！總理領導泰自豪黨挾席次優勢 將掌14個部會

泰國選委會昨天確認8日國會大選中近400個席次的當選名單，總理阿努廷領導的泰自豪黨取得決定性勝利。泰國媒體報導，各黨派已...

金正恩稱南北韓「敵對兩國」 南韓統一部：感到遺憾

針對北韓領導人金正恩再度表達與南韓是「敵對兩國」，若南韓輕舉妄動將透過武力回應，南韓統一部今天發布聲明表示，對於北韓立場...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。