尹錫悅涉嫌違反公職選舉法審判 3月13日將首度開庭

中央社／ 首爾26日專電

韓國前總統尹錫悅有多項審判在身，其中他在2021年底至2022年初參選總統期間，在辯論會等場合，因擔心支持率而多次公布不實資訊、違反「公職選舉法」遭起訴，3月13日首度開庭。

根據韓聯社今天報導，尹錫悅於2012年擔任大檢察廳中央搜查部第一課課長時，涉嫌幫因收受賄賂遭調查的前龍山稅務署長尹宇鎮（音譯）介紹律師。不過尹錫悅在2021年12月至2022年1月擔任國民力量總統候選人期間，因擔心支持率下滑，在一場辯論會謊稱並沒有幫忙介紹過律師。

另外，尹錫悅曾與其夫人金建希與巫師「建真法師」全成培見面，但尹錫悅在2022年1月受訪時，指稱雖曾被介紹認識全成培，但未曾與金建希一同會面。特檢組認為此說法也與事實不符，並於去年12月以公布不實資訊、違反「公職選舉法」嫌疑起訴尹錫悅。

全成培24日在一審法庭被認定利用與尹錫悅夫婦的關係，向統一教方面收受與教團事務相關請託及金錢等罪名成立，被判處6年有期徒刑。

尹錫悅目前身上有多項審判在身，包括內亂首謀罪的主審判在19日一審被宣判無期徒刑，尹錫悅、特檢組分別在24日及昨天提起上訴；另外，尹錫悅涉嫌妨礙逮捕等罪，在一審被判5年有期徒刑，將在3月4日進行二審開庭；違反「公職選舉法」的案件則將在3月13日首度開庭。

