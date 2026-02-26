金正恩稱南北韓「敵對兩國」 南韓統一部：感到遺憾

快訊

中央社／ 首爾26日專電
北韓領導人金正恩。路透

針對北韓領導人金正恩再度表達與南韓是「敵對兩國」，若南韓輕舉妄動將透過武力回應，南韓統一部今天發布聲明表示，對於北韓立場感到遺憾，但同時會保持耐心推動朝鮮半島和平共存。

韓聯社今天報導，金正恩在北韓第9次勞動黨大會上再度確認與南韓是「敵對兩國」。金正恩並表示，「南韓現任執政政權表面標榜的柔和態度，是拙劣的欺瞞戲碼與劣作」，與想要改善南北關係的李在明政府劃清界線。

金正恩也揚言，若南韓在擁核國門前（指北韓）有任何輕率舉動的話，將透過武力行動回應，甚至有讓南韓「完全崩潰的可能性」。

南韓統一部今天對此發表聲明表示，「對北韓在第9次黨大會上表明將持續『敵對兩國』立場，且未回應我政府推動朝鮮半島和平共存努力，感到遺憾。」統一部強調，在朝鮮半島實現和平共存，是保障南北所有人現在與未來安全的唯一道路。

統一部指出，將堅守對北3原則，包括「尊重北韓體制」、「不追求吸收統一」、「不進行任何敵對行為」。統一部指出，不會因為北韓的態度而感到動搖，會耐心推動朝鮮半島和平共存政策。

南韓 北韓 朝鮮半島

