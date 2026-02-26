全球宣教中心南移 非洲將承接大使命

快訊

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
非洲已不再僅是接受援助的傳道禾場，而是正崛起成為向世界各地差傳福音的核心力量。（Photo by Emediong Umoh on Unsplash under C.C License）
非洲教會要把福音傳向全世界！在南非舉行的宣教大會上，來自33國的基督教領袖一致認為，非洲已不再僅是接受援助的傳道禾場，而是正崛起成為向世界各地差傳福音的核心力量。這場盛會展現了非洲教會從被動接受轉為主動向列國宣教的堅定決心，當地信徒也準備好承接宣教大使命。

非洲向世界傳福音

基督日報》報導，約翰尼斯堡近日舉行「攜手：非洲到各國」宣教大會，旨在肯定全球宣教事工的進展，並標誌著非洲教會角色在全球福音事工中的重大轉變。對此，來自33國的基督教領袖強調，非洲已不再僅是接受援助的傳教禾場，而是轉型為向世界各地派遣宣教士的福音基地。

據報導，非洲基督教領袖盼擺脫西方主導的傳統模式，轉而利用非洲信徒的成長優勢與僑民網絡進行全球宣教拓展。另外，與會者也共同探討如何透過訓練與資源整合，讓擁有深厚信仰歷史的非洲大陸，承擔起推動全球基督信仰發展的核心責任。

國際宣教委員會高級大使岡恩表示，基督屬於全世界所有人，福音的職責也屬於非洲信徒、亞洲信徒、拉丁美洲信徒，全球教會都有責任將所有福音傳遍全世界。

基督教南方轉移

國際宣教委員會》指出，透過工作坊與專題演講，非洲領袖們建立了合作網絡，旨在克服資源籌措與策略對接的挑戰，以更有效地接觸全球尚未聽聞福音的群體。事實上，非洲教會已具備成熟的堅韌生命力與豐富資源，應從過去接受援助的對象轉變為主動派遣宣教士的力量。

雖然歐洲和北美曾為基督教世界的心臟地帶，但這些地區的教會出席率持續下降，在全球宣教決策中的影響力也逐漸減弱。如今，這場盛會展現基督教重心向全球南方轉移的趨勢，也為非洲教會在全球宣教舞台上奠定了堅實基礎。

