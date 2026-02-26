日本南鳥島試掘稀土 小泉進次郎：自衛隊守護作業安全

快訊

中央社／ 東京26日專電
日本防衛相小泉進次郎。歐新社
日本當局近日在南鳥島外海的深海海底，成功試掘含有稀土的海底泥，日本防衛大臣小泉進次郎今天在社群媒體X發文表示，自衛隊正持續關注並守護相關作業行動。

小泉轉發防衛省自衛隊的貼文，貼文中公開一張由飛行中的自衛隊機從空中拍攝的照片。畫面顯示，海洋研究開發機構（JAMSTEC）的探測船「地球號」正在海域進行試掘作業。小泉在貼文中寫道，「自衛隊正在守護著『地球號』。」

產經新聞報導，南鳥島位於距離東京都心約1900公里處，是日本最東端的島嶼。駐守當地的海上自衛隊南鳥島航空派遣隊，除了負責基地設施維護外，也執行替航空機加油支援等任務。

根據自衛隊貼文，在地球號試掘稀土泥期間，正在周邊空域實施訓練飛行的海上自衛隊救難飛行艇，從機上拍攝到地球號畫面。

報導稱，由於稀土被視為重要戰略資源，近年來被中國作為經濟施壓手段。去年6月，日本政府在南鳥島周邊海域進行現場調查時，中國曾派遣航空母艦在相關海域航行。外界關注，若未來開發行動進一步推進，相關海域恐面臨更多干擾行為。

自衛隊在貼文中強調，「確保相關人員能安心進行資源調查等活動，這一點至關重要」，並表示將持續加強警戒監視工作，以維護周邊海域安全。

