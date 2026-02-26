英國倫敦國王學院教授佩恩（Kenneth Payne）近期研究顯示，Google的Gemini 3 Flash、Anthropic的Claude Sonnet 4與OpenAI的GPT-5.2在一系列危機模擬中，多次升級至動用核武。真正引人關注的不僅是結果，而是模型如何一步步說服自己走向毀滅世界的結論。這正是佩恩設計研究欲探討的核心。

英國科技新聞網站The Register報導，佩恩在部落格寫道，他希望觀察「AI領袖如何看待敵人」，因此設計模擬情境進行測試。研究安排三款模型進行一對一對抗，模擬多種核危機場景，共進行21場對局、超過300回合，目的在於理解若AI掌握發射權限，下決策的方式與理由。

佩恩指出，過往涉及核情境的AI兵推，多採單次決策或簡化報酬矩陣，難以呈現長期戰略互動中聲譽、可信度與學習機制的影響。本次模擬則允許模型記憶先前行動，並在公開表態與實際行動間出現落差，如同現實政治人物一邊釋出緩和訊號、一邊準備打擊。三款模型共產出約78萬字戰略推理內容。

結果顯示，三者雖各有風格，卻皆傾向在衝突升溫時升級至核武層級，在95%的情況下動用戰術核武，並在86%的衝突中出現非預期升級。

Claude被形容為「操盤高手」。在衝突初期，它言行一致以建立信任；但情勢升高後，實際行動往往超越公開承諾，對手常未及察覺。

GPT在無時間壓力情境下表現相對克制，傾向限制傷亡並維持穩定。然而在決策期限逼近時，它的行為劇變。在一項情境中，GPT最終推導出「突然且毀滅性的核打擊」為理性選擇，理由是有限回應恐使自身暴露於多重反擊之下。

Gemini被形容為「狂人」決策者，在緩和與極端攻擊間擺盪。它是唯一主動選擇戰略核戰的模型，也唯一明確援引「非理性的理性」概念，推理方式反映出反社會人格，模擬語句甚至包括對敵方人口中心發動全面核打擊的威脅。

值得注意的是，在所有模擬中，沒有任何模型選擇妥協或撤退；即便處於劣勢，也傾向升級衝突。這顯示AI模型不具人類對核武的情感排斥與心理障礙，不會感受到核戰的恐怖與道德壓力，因而較易跨越核門檻。

研究公布之際，美國國防部長赫塞斯正施壓Anthropic放寬Claude的防護機制。佩恩強調，目前無人將核武發射密碼交給ChatGPT，但研究並非徒勞。AI已廣泛應用於軍事後勤、情報分析與決策支援領域，未來可能進一步參與時效高度敏感的戰略判斷。理解AI如何推理戰略問題，已不再只是學術課題，而涉及實際安全風險。