快訊

不認李貞秀是立委！卓揆不接受質詢 令各部會不提供資料

台股收盤上漲1點續創新高 台積電收盤下跌20元

馬筱梅「15分鐘神速產子」！張蘭公開金孫細節：出生至今沒哭過、超像汪小菲

佛州快艇開火 古巴：槍手企圖恐怖主義滲透

中央社／ 哈瓦那25日綜合外電報導

古巴海岸警衛隊今天在外海與一艘在美國佛羅里達州註冊的快艇交火，造成4人死亡、6人受傷。古巴政府表示，船上的槍手企圖自美國「滲透」，但失敗收場。

綜合法新社和路透社報導，古巴內政部在聲明中說，交火後被捕的人員供認，他們「企圖以恐怖主義為目的進行滲透」。

內政部表示在船上查獲突擊步槍、手槍、汽油彈及其他軍用裝備，還說開火的10人都是住在美國的古巴人。

聲明說，另有一名古巴嫌疑人因與這起陰謀有關而在古巴境內遭拘留。

內政部表示，傷者已被撤離並接受治療，古巴巡邏指揮官也掛彩。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）告訴媒體，這不是美方行動，沒有美國政府人員參與，古巴有關當局已知會美方，不過美國駐哈瓦那大使館將設法獨立查證事件經過。

盧比歐說：「我們會掌握相關訊息，釐清來龍去脈，其中可能有很多種情況。」

古巴 美國 內政部

延伸閱讀

盧比歐出席加勒比海峰會 與台友邦談對台穩固關係

美媒：盧比歐與卡斯楚之孫秘談 繞過官方管道商討古巴未來

盧比歐訪中歐深化合作 聚焦能源與國防

盧比歐訪斯洛伐克匈牙利 聚焦能源合作與北約等議題

相關新聞

金正恩改口了！稱美若放棄敵對可友好相處 女兒現身閱兵接班傳聞升溫

北韓國家領導人金正恩日前表示，只要美國取消對北韓的敵對政策，北韓方面可與美方友好相處；同時批評南韓對北韓釋出的善意不過是...

GPT、Gemini、Claude兵推對決結果曝：95%走向核戰 3者中它被稱狂人

英國倫敦國王學院教授佩恩（Kenneth Payne）近期研究顯示，Google的Gemini 3 Flash、Anth...

開放美國投資石油天然氣？伊朗傳準備「商業大禮包」避免川普動武

金融時報26日報導，伊朗正試圖以投資國內龐大石油與天然氣儲量等財務誘因，「引誘」美國總統川普，說服他同意就伊朗核子計畫達...

與習近平會面後 德國總理梅爾茨：空巴有望獲得120架商用飛機大訂單

德國總理梅爾茨25日率領龐大經貿代表團抵達中國大陸進行為期2天的訪問。梅爾茨在訪問期間表示，空中巴士（Airbus）有望...

原爆80年後的記憶餘波：未被書寫的台灣被爆者「林義方」

日本殖民統治台灣期間，有不少台灣人因為各種因素前往日本內地生活。所以當美軍分別在日本廣島與長崎投下原子彈的時候，也有不少當時身處廣島或長崎的台灣人遇難，成為台籍「被爆者」。來自台灣嘉義的林義方就是其中一例。本文特別邀請到林義方的孫婿、現為國立中興大學專任助理教授的洪鈞元撰文分享，他如何透過創作追尋台籍被爆者的歷程。

中國大陸官員把ChatGPT當日誌 意外曝光抹黑高市、跨國恐嚇

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI最新報告指出，一名中國執法人員因使用ChatGPT，意外公開大規模中國影響力行...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。