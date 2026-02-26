佛州快艇開火 古巴：槍手企圖恐怖主義滲透

古巴海岸警衛隊今天在外海與一艘在美國佛羅里達州註冊的快艇交火，造成4人死亡、6人受傷。古巴政府表示，船上的槍手企圖自美國「滲透」，但失敗收場。

綜合法新社和路透社報導，古巴內政部在聲明中說，交火後被捕的人員供認，他們「企圖以恐怖主義為目的進行滲透」。

內政部表示在船上查獲突擊步槍、手槍、汽油彈及其他軍用裝備，還說開火的10人都是住在美國的古巴人。

聲明說，另有一名古巴嫌疑人因與這起陰謀有關而在古巴境內遭拘留。

內政部表示，傷者已被撤離並接受治療，古巴巡邏指揮官也掛彩。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）告訴媒體，這不是美方行動，沒有美國政府人員參與，古巴有關當局已知會美方，不過美國駐哈瓦那大使館將設法獨立查證事件經過。

盧比歐說：「我們會掌握相關訊息，釐清來龍去脈，其中可能有很多種情況。」