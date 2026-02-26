快訊

不認李貞秀是立委！卓揆不接受質詢 令各部會不提供資料

台股收盤上漲1點續創新高 台積電收盤下跌20元

馬筱梅「15分鐘神速產子」！張蘭公開金孫細節：出生至今沒哭過、超像汪小菲

英國極右翼活動人士訪美國務院 獲讚言論自由戰士

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導

英國極右翼活動人士羅賓森（Tommy Robinson）今天宣布訪問美國國務院。美國川普政府正因言論限制加強批評歐洲盟友，並對歐陸各地的極右翼政黨表示支持。

本名為亞克斯里-藍儂（Stephen Yaxley-Lennon）的羅賓森在社群平台X上寫道：「在美國建立聯盟與友誼，今天我有幸受邀前往國務院。」並附上一張顯然是在華府國務院總部陽台拍攝的照片。

美國官員黎頓豪斯（Joe Rittenhouse）也在X發文表示，「很榮幸」羅賓森能來到國務院，並稱這位英國活動家為「言論自由戰士」。

路透社報導，在黎頓豪斯發布的照片中，可以看到羅賓森正在參觀國務院約翰．昆西．亞當斯國務廳（John Quincy Adams State Drawing Room）內的文物，這個廳室是國務院收藏品與傑作的展廳。

黎頓豪斯在文中寫道：「當我們為言論自由奮鬥時，世界與西方會變得更好，沒有人比湯米（羅賓森）更站在第一線。」黎頓豪斯是國務院領事事務局的一名顧問。

羅賓森在網路上擁有大量追隨者，是英國極具爭議的人物，長期領導激進的反穆斯林與反移民行動。

現年43歲的他曾是足球流氓，近年日益將這些主題與「英國目前對言論自由充滿敵意」的說法相結合。

去年9月，這位自詡為記者的活動人士在倫敦街頭集結約15萬人，這也是英國史上規模最大的極右翼示威活動之一。

他面臨一系列刑事定罪，包括數十年前的抵押貸款詐欺、公共秩序罪及藐視法庭罪。

羅賓森曾於2013年在英國入獄，原因是他使用他人的護照進入境美國；在此之前，美國曾因他的毒品犯罪紀錄拒絕他入境。

當法新社詢問有關羅賓森訪問一事時，美國國務院拒絕置評。

國務院 美國 英國

延伸閱讀

開放美國投資石油天然氣？伊朗傳準備「商業大禮包」避免川普動武

英國政府擴大對俄制裁名單含大陸實體 陸外交部回應了

英國25日起強制執行電子旅遊憑證 違者不得登機入境

NBA／卡瑟爾穿法拉利喬丹鞋狂寫紀錄 溫班亞瑪讚「數據太誇張了」

相關新聞

金正恩改口了！稱美若放棄敵對可友好相處 女兒現身閱兵接班傳聞升溫

北韓國家領導人金正恩日前表示，只要美國取消對北韓的敵對政策，北韓方面可與美方友好相處；同時批評南韓對北韓釋出的善意不過是...

GPT、Gemini、Claude兵推對決結果曝：95%走向核戰 3者中它被稱狂人

英國倫敦國王學院教授佩恩（Kenneth Payne）近期研究顯示，Google的Gemini 3 Flash、Anth...

開放美國投資石油天然氣？伊朗傳準備「商業大禮包」避免川普動武

金融時報26日報導，伊朗正試圖以投資國內龐大石油與天然氣儲量等財務誘因，「引誘」美國總統川普，說服他同意就伊朗核子計畫達...

與習近平會面後 德國總理梅爾茨：空巴有望獲得120架商用飛機大訂單

德國總理梅爾茨25日率領龐大經貿代表團抵達中國大陸進行為期2天的訪問。梅爾茨在訪問期間表示，空中巴士（Airbus）有望...

原爆80年後的記憶餘波：未被書寫的台灣被爆者「林義方」

日本殖民統治台灣期間，有不少台灣人因為各種因素前往日本內地生活。所以當美軍分別在日本廣島與長崎投下原子彈的時候，也有不少當時身處廣島或長崎的台灣人遇難，成為台籍「被爆者」。來自台灣嘉義的林義方就是其中一例。本文特別邀請到林義方的孫婿、現為國立中興大學專任助理教授的洪鈞元撰文分享，他如何透過創作追尋台籍被爆者的歷程。

中國大陸官員把ChatGPT當日誌 意外曝光抹黑高市、跨國恐嚇

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI最新報告指出，一名中國執法人員因使用ChatGPT，意外公開大規模中國影響力行...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。