英國極右翼活動人士訪美國務院 獲讚言論自由戰士

英國極右翼活動人士羅賓森（Tommy Robinson）今天宣布訪問美國國務院。美國川普政府正因言論限制加強批評歐洲盟友，並對歐陸各地的極右翼政黨表示支持。

本名為亞克斯里-藍儂（Stephen Yaxley-Lennon）的羅賓森在社群平台X上寫道：「在美國建立聯盟與友誼，今天我有幸受邀前往國務院。」並附上一張顯然是在華府國務院總部陽台拍攝的照片。

美國官員黎頓豪斯（Joe Rittenhouse）也在X發文表示，「很榮幸」羅賓森能來到國務院，並稱這位英國活動家為「言論自由戰士」。

路透社報導，在黎頓豪斯發布的照片中，可以看到羅賓森正在參觀國務院約翰．昆西．亞當斯國務廳（John Quincy Adams State Drawing Room）內的文物，這個廳室是國務院收藏品與傑作的展廳。

黎頓豪斯在文中寫道：「當我們為言論自由奮鬥時，世界與西方會變得更好，沒有人比湯米（羅賓森）更站在第一線。」黎頓豪斯是國務院領事事務局的一名顧問。

羅賓森在網路上擁有大量追隨者，是英國極具爭議的人物，長期領導激進的反穆斯林與反移民行動。

現年43歲的他曾是足球流氓，近年日益將這些主題與「英國目前對言論自由充滿敵意」的說法相結合。

去年9月，這位自詡為記者的活動人士在倫敦街頭集結約15萬人，這也是英國史上規模最大的極右翼示威活動之一。

他面臨一系列刑事定罪，包括數十年前的抵押貸款詐欺、公共秩序罪及藐視法庭罪。

羅賓森曾於2013年在英國入獄，原因是他使用他人的護照進入境美國；在此之前，美國曾因他的毒品犯罪紀錄拒絕他入境。

當法新社詢問有關羅賓森訪問一事時，美國國務院拒絕置評。