西班牙1981政變核心人物特赫羅逝世 享壽93歲

西班牙前人民警備總隊中校特赫羅（Antonio Tejero Molina）過世，享壽93歲。他在1981年策動一場政變失敗後，反而鞏固了西班牙剛萌芽的民主制度。

法新社報導，家族律師烏垂拉（Luis Felipe UtreraMolina）在X平台發文指出：「特赫羅中校辭世。他為人正直、信仰堅定，且深愛國家。願上帝賜予他平靜。」

特赫羅死訊公布的同一天，西班牙左翼政府公開當年那場政變的解密文件，在1981年2月23日發生的那場政變，是西班牙現代史上的重要事件。

西班牙軍事獨裁者佛朗哥（Francisco Franco）統治近40載後，於1975年去世；1981年一些軍方人士盼望重回獨裁體制而策劃政變。

政變當天，在特赫羅率領下，叛變的人民警備總隊衝進國會，以武力挾持議員近24小時。特赫羅在國會中對著議員們大喊：「大家安靜！」這一畫面成為歷史的名場面，而西班牙剛萌芽的民主運作因此險些中止。

直到佛朗哥欽點的繼任人卡洛斯國王（King JuanCarlos）表態反對這場政變，國會才得以解圍。

特赫羅是極右翼的「佛朗哥主義者」（Francoist），對當時西班牙民主轉型感到不滿，他發動政變時，年僅48歲；失敗後以叛亂罪名遭判30年徒刑，在服刑約15年後於1996年獲釋。

作家瑟卡斯（Javier Cercas）在其著作「一瞬之剖析」（Anatomy of an Instant，暫譯）詳述此事。

瑟卡斯在「國家報」（El Pais）撰文指出：「1981年2月23日，西班牙200年來的軍事干政時代從此結束...那一天，西班牙的民主才真正開始。」