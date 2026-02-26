快訊

不認李貞秀是立委！卓揆不接受質詢 令各部會不提供資料

台股收盤上漲1點續創新高 台積電收盤下跌20元

馬筱梅「15分鐘神速產子」！張蘭公開金孫細節：出生至今沒哭過、超像汪小菲

西班牙1981政變核心人物特赫羅逝世 享壽93歲

中央社／ 馬德里25日綜合外電報導

西班牙前人民警備總隊中校特赫羅（Antonio Tejero Molina）過世，享壽93歲。他在1981年策動一場政變失敗後，反而鞏固了西班牙剛萌芽的民主制度。

法新社報導，家族律師烏垂拉（Luis Felipe UtreraMolina）在X平台發文指出：「特赫羅中校辭世。他為人正直、信仰堅定，且深愛國家。願上帝賜予他平靜。」

特赫羅死訊公布的同一天，西班牙左翼政府公開當年那場政變的解密文件，在1981年2月23日發生的那場政變，是西班牙現代史上的重要事件。

西班牙軍事獨裁者佛朗哥（Francisco Franco）統治近40載後，於1975年去世；1981年一些軍方人士盼望重回獨裁體制而策劃政變。

政變當天，在特赫羅率領下，叛變的人民警備總隊衝進國會，以武力挾持議員近24小時。特赫羅在國會中對著議員們大喊：「大家安靜！」這一畫面成為歷史的名場面，而西班牙剛萌芽的民主運作因此險些中止。

直到佛朗哥欽點的繼任人卡洛斯國王（King JuanCarlos）表態反對這場政變，國會才得以解圍。

特赫羅是極右翼的「佛朗哥主義者」（Francoist），對當時西班牙民主轉型感到不滿，他發動政變時，年僅48歲；失敗後以叛亂罪名遭判30年徒刑，在服刑約15年後於1996年獲釋。

作家瑟卡斯（Javier Cercas）在其著作「一瞬之剖析」（Anatomy of an Instant，暫譯）詳述此事。

瑟卡斯在「國家報」（El Pais）撰文指出：「1981年2月23日，西班牙200年來的軍事干政時代從此結束...那一天，西班牙的民主才真正開始。」

西班牙 失敗 軍事

延伸閱讀

午休狂喝3公升啤酒遭解雇 西班牙員工上訴獲賠164萬元

挪威王室深陷醜聞之際 89歲國王哈拉德五世感染住院

信樂團全球跑透透 現身西班牙被認出「超有面子」

9場風暴襲擊 西班牙1月破25年來最多雨紀錄

相關新聞

金正恩改口了！稱美若放棄敵對可友好相處 女兒現身閱兵接班傳聞升溫

北韓國家領導人金正恩日前表示，只要美國取消對北韓的敵對政策，北韓方面可與美方友好相處；同時批評南韓對北韓釋出的善意不過是...

GPT、Gemini、Claude兵推對決結果曝：95%走向核戰 3者中它被稱狂人

英國倫敦國王學院教授佩恩（Kenneth Payne）近期研究顯示，Google的Gemini 3 Flash、Anth...

開放美國投資石油天然氣？伊朗傳準備「商業大禮包」避免川普動武

金融時報26日報導，伊朗正試圖以投資國內龐大石油與天然氣儲量等財務誘因，「引誘」美國總統川普，說服他同意就伊朗核子計畫達...

與習近平會面後 德國總理梅爾茨：空巴有望獲得120架商用飛機大訂單

德國總理梅爾茨25日率領龐大經貿代表團抵達中國大陸進行為期2天的訪問。梅爾茨在訪問期間表示，空中巴士（Airbus）有望...

原爆80年後的記憶餘波：未被書寫的台灣被爆者「林義方」

日本殖民統治台灣期間，有不少台灣人因為各種因素前往日本內地生活。所以當美軍分別在日本廣島與長崎投下原子彈的時候，也有不少當時身處廣島或長崎的台灣人遇難，成為台籍「被爆者」。來自台灣嘉義的林義方就是其中一例。本文特別邀請到林義方的孫婿、現為國立中興大學專任助理教授的洪鈞元撰文分享，他如何透過創作追尋台籍被爆者的歷程。

中國大陸官員把ChatGPT當日誌 意外曝光抹黑高市、跨國恐嚇

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI最新報告指出，一名中國執法人員因使用ChatGPT，意外公開大規模中國影響力行...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。