開放美國投資石油天然氣？伊朗傳準備「商業大禮包」避免川普動武

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
伊朗首都德黑蘭街頭一處報亭外，一名男子25日拿起報紙，頭版以波斯語標題寫著：「與川普和歐巴馬談判的差異」。歐新社
伊朗首都德黑蘭街頭一處報亭外，一名男子25日拿起報紙，頭版以波斯語標題寫著：「與川普和歐巴馬談判的差異」。歐新社

金融時報26日報導，伊朗正試圖以投資國內龐大石油與天然氣儲量等財務誘因，「引誘」美國總統川普，說服他同意就伊朗核子計畫達成協議、避免走向戰爭。一名知情人士透露，德黑蘭刻意迎合川普偏好能為美國帶來實質財務回報的交易取向，相關提案形同拋出一個「商業大禮包」。

伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）26日將在日內瓦與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）及庫許納（Jared Kushner）展開新一輪間接會談。知情人士指出，伊朗此舉「特別針對川普」拋出投資機會，內容涵蓋石油、天然氣、礦權與關鍵礦物等經濟「大禮包」。

另有消息人士表示，雙方確實討論過伊朗向美國開放天然氣與石油投資，但相關提案尚未正式提交給華府。該人士指出，伊朗正「以委內瑞拉作為案例」，指的是美國上月拘捕委內瑞拉總統馬杜洛後，川普推動美國企業取得該國石油合約的作法。

白宮拒絕評論潛在的投資提案。伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmail Baghaei）受訪時拒絕透露德黑蘭究竟提出哪些具體條件，但提及阿拉奇曾撰文討論與美國展開潛在經濟合作。他表示：「阿拉奇在那些文章中談到石油、天然氣與能源領域，這些都是我們具備優勢、同時需要現代化技術、且具備強大潛力的產業。」

根據美國能源資訊署（EIA）數據，伊朗在2023年是全球第三大石油儲量國、第二大天然氣儲量國，並與卡達共享全球最大的天然氣田。伊朗副外長甘巴里（Hamid Ghanbari）日前向國內商界人士表示，包括石油、天然氣、與鄰國共享的油氣田、礦業投資，甚至民用飛機採購等共同利益，都已納入與美國的談判內容。

甘巴里指出，這次談判不同於2015年與歐巴馬政府及其他世界強權簽署核子協議，「有必要讓美國在具備高回報、回收快速的產業中獲利」，才能確保協議「長久維持」。

