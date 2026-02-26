烏克蘭無人機製造商英國新廠啟用 確保供應穩定

快訊

中央社／ 倫敦26日綜合外電報導

英國政府今天表示，烏克蘭無人機製造商Ukrspecsystems已在英格蘭新設一座工廠，預計將有助於確保關鍵裝備穩定供應給烏軍。

法新社報導，英國國防部發表聲明表示，Ukrspecsystems已為這項計畫投資2億7100萬美元，包括在英格蘭東部麥登豪（Mildenhall）設立生產工廠，以及在埃姆塞特（Elmsett）興建一座測試場。

Ukrspecsystems英國公司負責人張伯倫（RoryChamberlain）說：「自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來已過了4年，這座工廠提供了最重要的支持：穩定的供應、穩定的資源，以及對烏克蘭持續不斷的援助。」

其他烏克蘭國防企業同樣已在歐洲其他地區開設或計劃設立生產地點，例如在丹麥與德國。

目前還不清楚這座英國工廠將生產哪一類型的無人機，但2014年成立的Ukrspecsystems以製造偵察無人機聞名。英國已為烏軍採購了80架這類無人機。

英國國防部主責武裝部隊事務的政務次官波拉德（Luke Pollard）今天主持這座工廠的啟用儀式，他說：「Ukrspecsystems新工廠展現對英國支持的信心，也凸顯兩國國防產業日益深化的合作。」

路透社報導，烏克蘭駐英國大使扎盧茲尼（ValeriyZaluzhnyi）今天證實，設於英國的首座烏克蘭無人機製造工廠已開始投入運作。

曾任烏克蘭武裝部隊總司令的扎盧茲尼，在通訊應用程式Telegram發文表示：「烏克蘭是在持續遭受飛彈襲擊、基礎設施遭摧毀與生產設施面臨威脅的情況下打仗。因此，在英國啟動生產具有深遠的戰略考量。」

他說：「這並非將重心從烏克蘭移走，而是擴大我們的共同能力，打造第2道防線，以確保生產持續不斷。」

烏克蘭國防工業在持續4年的俄烏戰爭中快速成長，今年產能估計將達500億到550億美元，將滿足烏克蘭軍隊超過50%的需求。

烏克蘭國防工業現在準備啟動出口，利用「經過戰場驗證的」名聲，協助強化烏克蘭的經濟與財政收入，同時為前線提供支援。

扎盧茲尼表示，工程專業技術核心將留在烏克蘭，而生產將與英國國防產業整合。

