與習近平會面後 德國總理梅爾茨：空巴有望獲得120架商用飛機大訂單

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國家主席習近平（右）25日在北京會見德國總理梅爾茨。（路透）
德國總理梅爾茨25日率領龐大經貿代表團抵達中國大陸進行為期2天的訪問。梅爾茨在訪問期間表示，空中巴士（Airbus）有望獲得來自大陸的多達120架商用飛機的大訂單。

彭博報導，梅爾茨在與大陸國家主席習近平共進晚餐後對記者透露，大陸領導層將從空中巴士訂購大量新增飛機，並稱總數最多可達120架。梅爾茨未說明中方計畫採購的機型，也未透露採購可能何時進行。

報導指出，大陸一貫在高規格政治訪問期間推動企業交易落地。作為歐洲最大的出口商之一，空中巴士長期受益於此。該公司在天津設有總裝線，主要生產A320機型，交付給當地航空公司。

大陸通常會向空中巴士和波音批量訂購飛機，再分配給國有航空公司。目前，大陸是僅次於美國的全球第2大航空市場。與此同時，大陸也在推動以中國商飛C919機型，以挑戰波音、空巴的雙寡頭格局，該機型在尺寸上與空客A320及波音737相近。

另外，空中巴士還在1月採購大陸機器人製造商「優必選」的最新款工業版人形機器人Walker S2，將用於其製造工廠。

路透此前報導，空中巴士至少從2024年起就與中方陸續談判，希望拿下500架飛機的訂單，但在地緣政治不確定性升高之際，中方對大規模採購保持謹慎。法國總統馬克宏去年12月訪陸後，法國空巴表示，已獲中方批准交付此前訂購的120架飛機，但另一筆涉及數百架新飛機的大訂單未取得實質進展。

空中巴士 飛機 梅爾茨 習近平

