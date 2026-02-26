快訊

經典賽／台美混血好手龍恩確定退賽 台日交流賽後遞補人選

小孩折菜單要賠480元 宜蘭餐廳致歉稱「印20份9600」：願意全額退還

內幕／育兒彈性工時流量炸裂 幕僚爆蔣萬安因這原因拍板上路

美國紐西蘭制裁伊朗 聚焦石油、武器計畫及人權

中央社／ 華盛頓／威靈頓25日綜合外電報導

美國財政部今天對30多個個人、實體和「影子艦隊」船隻祭出制裁，指稱他們促成伊朗非法石油銷售以及彈道飛彈和武器生產。

紐西蘭也以伊朗暴力鎮壓抗議活動為由對40名伊朗人士祭出旅行禁令，高階官員指控德黑蘭當局殺害數萬人。

路透社報導，美國財政部表示，財政部外國資產管制辦公室（OFAC）也鎖定多個網絡，這些網絡使得伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）與伊朗國防和武裝部隊後勤部（Ministry of Defense of Armed Forces Logistics）得以獲取彈道飛彈和其他武器生產所需的前驅物材料與機械。

財政部說，這波制裁鎖定12艘影子艦隊船隻以及船東或營運商，這些船合計運送價值數以億計美元的伊朗石油和石化產品。

影子艦隊是指運輸受制裁石油的船隻，這些船多為老舊、所有權不透明，而且沒有符合大型石油公司和許多港口國際標準的一線保險。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在聲明中說：「伊朗利用金融體系出售非法石油、洗錢、為核子與常規武器計畫取得零組件，並支援恐怖主義代理人。」

法新社報導，紐西蘭外交部長皮特斯（WinstonPeters）今天宣布制裁措施，表示受制裁的40人涉及侵犯人權行徑，包括伊朗內政部長、情報部長、檢察總長及伊斯蘭革命衛隊成員。

皮特斯說：「見到成千上萬抗議者在伊朗遭到殘酷殺害，令人震驚。」

他說，紐西蘭加入澳洲、英國、加拿大、歐洲聯盟（European Union）及美國行列祭出旅行禁令。

伊朗駐威靈頓大使館表示，這些禁令具有政治動機且「基於錯誤資訊」。

館方在聲明中說，支持美國「強制性制裁」的西方國家沒有資格在人權議題上對他國說教。

紐西蘭副總理西莫（David Seymour）隨後批評伊朗大使館的說法。

西莫在臉書（Facebook）發文說：「他們為了鞏固權力冷血殺害自家數萬名公民。他們罪有應得，也絕不會在這裡找到容身之地。」

伊朗 美國 財政

延伸閱讀

川普國情咨文談外交 首度未提及大陸

美中峰會前夕 美官員稱尋求穩定但深陷不信任

將與美國重啟會談 伊朗稱協議可期

檢視政府處理公產造成多件迫遷案 人權會啟動系統性訪查計畫

相關新聞

金正恩改口了！稱美若放棄敵對可友好相處 女兒現身閱兵接班傳聞升溫

北韓國家領導人金正恩日前表示，只要美國取消對北韓的敵對政策，北韓方面可與美方友好相處；同時批評南韓對北韓釋出的善意不過是...

原爆80年後的記憶餘波：未被書寫的台灣被爆者「林義方」

日本殖民統治台灣期間，有不少台灣人因為各種因素前往日本內地生活。所以當美軍分別在日本廣島與長崎投下原子彈的時候，也有不少當時身處廣島或長崎的台灣人遇難，成為台籍「被爆者」。來自台灣嘉義的林義方就是其中一例。本文特別邀請到林義方的孫婿、現為國立中興大學專任助理教授的洪鈞元撰文分享，他如何透過創作追尋台籍被爆者的歷程。

美實施禁運下突爆海上交火！「民用」快艇闖古巴水域釀4死6傷

美國與古巴因石油禁運引發能源與人道危機、導致雙方緊張關係升高之際，古巴內政部表示，邊防人員向一艘在美國佛州註冊、進入古巴...

中國大陸官員把ChatGPT當日誌 意外曝光抹黑高市、跨國恐嚇

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI最新報告指出，一名中國執法人員因使用ChatGPT，意外公開大規模中國影響力行...

「解一題才去睡覺」日本大人們為何翻開課本重新學習？

離開學校後，你還記得上一次主動學習是什麼時候？在日本，一系列把國中、高中英文、數學、國語重新編輯的「成人練習本」，累積銷量已突破23萬冊。學習不再與考試、成績綁在一起，寫題本變成一種放鬆、專注，甚至讓人上癮的日常。大人們重新翻開課本，到底在找什麼？

高市早苗能讓日再進化？曾在奈良公園「對鹿演講」練功...她如何點年輕世代鬥志

「不勇於挑戰的國家，沒有未來可言。」2月20日在國會施政方針演說的收尾階段，日本首相高市早苗再次重申幾個月來已反覆強調的願景：建立一個「讓年輕人能為生於日本感到自豪」，並能自信說出「未來是光明的」國家。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。