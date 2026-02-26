美國紐西蘭制裁伊朗 聚焦石油、武器計畫及人權

美國財政部今天對30多個個人、實體和「影子艦隊」船隻祭出制裁，指稱他們促成伊朗非法石油銷售以及彈道飛彈和武器生產。

紐西蘭也以伊朗暴力鎮壓抗議活動為由對40名伊朗人士祭出旅行禁令，高階官員指控德黑蘭當局殺害數萬人。

路透社報導，美國財政部表示，財政部外國資產管制辦公室（OFAC）也鎖定多個網絡，這些網絡使得伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）與伊朗國防和武裝部隊後勤部（Ministry of Defense of Armed Forces Logistics）得以獲取彈道飛彈和其他武器生產所需的前驅物材料與機械。

財政部說，這波制裁鎖定12艘影子艦隊船隻以及船東或營運商，這些船合計運送價值數以億計美元的伊朗石油和石化產品。

影子艦隊是指運輸受制裁石油的船隻，這些船多為老舊、所有權不透明，而且沒有符合大型石油公司和許多港口國際標準的一線保險。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在聲明中說：「伊朗利用金融體系出售非法石油、洗錢、為核子與常規武器計畫取得零組件，並支援恐怖主義代理人。」

法新社報導，紐西蘭外交部長皮特斯（WinstonPeters）今天宣布制裁措施，表示受制裁的40人涉及侵犯人權行徑，包括伊朗內政部長、情報部長、檢察總長及伊斯蘭革命衛隊成員。

皮特斯說：「見到成千上萬抗議者在伊朗遭到殘酷殺害，令人震驚。」

他說，紐西蘭加入澳洲、英國、加拿大、歐洲聯盟（European Union）及美國行列祭出旅行禁令。

伊朗駐威靈頓大使館表示，這些禁令具有政治動機且「基於錯誤資訊」。

館方在聲明中說，支持美國「強制性制裁」的西方國家沒有資格在人權議題上對他國說教。

紐西蘭副總理西莫（David Seymour）隨後批評伊朗大使館的說法。

西莫在臉書（Facebook）發文說：「他們為了鞏固權力冷血殺害自家數萬名公民。他們罪有應得，也絕不會在這裡找到容身之地。」