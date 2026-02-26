快訊

經典賽／台美混血好手龍恩確定退賽 台日交流賽後遞補人選

小孩折菜單要賠480元 宜蘭餐廳致歉稱「印20份9600」：願意全額退還

內幕／育兒彈性工時流量炸裂 幕僚爆蔣萬安因這原因拍板上路

聽新聞
0:00 / 0:00

金正恩改口了！稱美若放棄敵對可友好相處 女兒現身閱兵接班傳聞升溫

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
北韓官媒朝中社發布的照片顯示，北韓領導人金正恩（中）與女兒金主愛（右3）25日在平壤出席紀念北韓勞動黨第九次代表大會的閱兵典禮。路透
北韓官媒朝中社發布的照片顯示，北韓領導人金正恩（中）與女兒金主愛（右3）25日在平壤出席紀念北韓勞動黨第九次代表大會的閱兵典禮。路透

北韓國家領導人金正恩日前表示，只要美國取消對北韓的敵對政策，北韓方面可與美方友好相處；同時批評南韓對北韓釋出的善意不過是一場「騙局」。

北韓勞動黨第九次代表大會於19日開幕、25日閉幕。根據韓聯社轉述，北韓官媒朝中社26日報導相關消息，介紹金正恩於20日與21日發表的「工作總結報告」具體內容。

報導指出，金正恩在報告中表示，北韓勞動黨將堅定不移強化國家核武力量，行使擁核國應有的權利，並持續以最強硬姿態面對美國的政策基調。不過，若美方尊重北韓《憲法》明文規定的國家地位，並取消對北韓的敵對政策，北韓「沒有理由不與美方友好相處」。

在對南韓政策方面，金正恩重申「兩個敵對國家」的基調，稱北韓將永遠把南韓排除在「同一民族」的範疇之外。他指控，南韓歷屆執政集團皆企圖顛覆北韓體制，現任政府表面上的友好姿態不過是騙局與拙劣伎倆。

路透報導，正值外界揣測金正恩之女金主愛被培養為潛在接班人之際，北韓官媒26日發布的畫面顯示，金主愛25日晚間現身為北韓勞動黨第九次代表大會畫下句點的閱兵典禮。畫面可見，她站在金正恩身旁，父女皆身穿黑色皮革長風衣，並與多名高階軍方將領一同為閱兵鼓掌；另一張照片則顯示，她與金正恩及軍方將領並肩觀看飛行表演。

朝中社並未明確說明金主愛在閱兵儀式中的角色，但她的現身，可能進一步引發外界對北韓這個建立在金氏家族世襲正當性之上的體制，未來接班布局的揣測。南韓國家情報院（NIS）2月稍早向國會議員表示，已有跡象顯示金主愛正在對政策事務提供意見，顯示她「正處於內部接班布局階段」。

另據朝鮮日報報導，南韓政府掌握的相關情資顯示，金正恩之女金主愛疑似被任命為「飛彈總局局長」，姓名亦可能為「金主海」，但相關訊息尚未獲北韓官方證實。

北韓 金正恩 南韓 閱兵 金主愛

延伸閱讀

金與正升北韓「黨中央部長」 專家：展現金正恩對她支持

傳13歲金主愛掌北韓飛彈總局 金正恩連任總書記 優先拚核武

南韓獲得情報 傳金正恩愛女金主愛任「飛彈總局局長」

北韓9大召開 金正恩：國家地位不可逆轉

相關新聞

金正恩改口了！稱美若放棄敵對可友好相處 女兒現身閱兵接班傳聞升溫

北韓國家領導人金正恩日前表示，只要美國取消對北韓的敵對政策，北韓方面可與美方友好相處；同時批評南韓對北韓釋出的善意不過是...

原爆80年後的記憶餘波：未被書寫的台灣被爆者「林義方」

日本殖民統治台灣期間，有不少台灣人因為各種因素前往日本內地生活。所以當美軍分別在日本廣島與長崎投下原子彈的時候，也有不少當時身處廣島或長崎的台灣人遇難，成為台籍「被爆者」。來自台灣嘉義的林義方就是其中一例。本文特別邀請到林義方的孫婿、現為國立中興大學專任助理教授的洪鈞元撰文分享，他如何透過創作追尋台籍被爆者的歷程。

美實施禁運下突爆海上交火！「民用」快艇闖古巴水域釀4死6傷

美國與古巴因石油禁運引發能源與人道危機、導致雙方緊張關係升高之際，古巴內政部表示，邊防人員向一艘在美國佛州註冊、進入古巴...

中國大陸官員把ChatGPT當日誌 意外曝光抹黑高市、跨國恐嚇

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI最新報告指出，一名中國執法人員因使用ChatGPT，意外公開大規模中國影響力行...

「解一題才去睡覺」日本大人們為何翻開課本重新學習？

離開學校後，你還記得上一次主動學習是什麼時候？在日本，一系列把國中、高中英文、數學、國語重新編輯的「成人練習本」，累積銷量已突破23萬冊。學習不再與考試、成績綁在一起，寫題本變成一種放鬆、專注，甚至讓人上癮的日常。大人們重新翻開課本，到底在找什麼？

高市早苗能讓日再進化？曾在奈良公園「對鹿演講」練功...她如何點年輕世代鬥志

「不勇於挑戰的國家，沒有未來可言。」2月20日在國會施政方針演說的收尾階段，日本首相高市早苗再次重申幾個月來已反覆強調的願景：建立一個「讓年輕人能為生於日本感到自豪」，並能自信說出「未來是光明的」國家。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。