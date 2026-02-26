英專家：共軍追求對美優勢 需在忠誠與戰力間權衡

英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）軍事能力高階研究員博伊德表示，中國指揮高層遭政治「清洗」目前基本上未妨礙共軍實施既定規劃，但需觀察士氣和軍方追求創新與進步的意願受影響程度。

博伊德（Henry Boyd）告訴中央社，指揮高層有人遭拔除，往往會有人（通常是副手）接手實施既定規劃，包括在台灣周邊的軍演。儘管有指揮層內部的不確定性，共軍基本上仍可依循既有路徑行動，大家都知道自己在做什麼，不需高層另作決策和指示。

不過，博伊德認為，有必要觀察所謂的「反貪腐」及其他整肅行動如何影響共軍士氣以及高階軍官創新思考、靈活應變和追求進步的意願，高階軍官是否將被迫只能成為應聲蟲，而這最終將影響部隊實際作戰能力。

博伊德指出，近年對共軍高層發動數波「清洗」的中國國家主席、中共中央軍委主席習近平面臨難題：該如何在確保人員的「忠誠」，以及作戰能力和戰備完成度之間取得平衡。

儘管在軍事科技層面，面對美國，中國或許已有從「迎頭趕上」邁向「超越」之勢，博伊德認為，軍事能力中的「軟實力」，也就是「人」的因素，恐怕是決定共軍未來幾年是否能領先美國、以及領先多少的關鍵。

對台灣而言，中國一大目標是讓美國沒有能力在西太平洋與中國競爭、嚇阻美國涉入發生在台灣周邊的衝突。

博伊德指出，除了觀察共軍在台灣周邊的活動並研判共軍可能的情境想定和行動規劃，台灣也可從習近平如何處理共軍內部「人」的問題，推測北京對自身能力的評估，以及北京對動用軍事選項解決台灣議題的信心。

IISS於24日在倫敦總部舉行2026年度軍事平衡（Military Balance）報告發表會，博伊德會後接受中央社採訪。

這是IISS第67次發布年度軍事平衡報告，厚達近550頁，涵蓋逾170個國家的軍事能力、國防經濟和國防政策，撰寫時間為2025年。

在中國專章，報告就習近平對共軍高層的整肅提到，一旦被拔擢的人憑藉的是「關係」而不是實力，合約執行導致軍方取得的是有瑕疵或品質較差的裝備和武器，或者部隊士氣受打擊，則幾乎可以確定習近平的「清洗」行動短期內將對共軍造成影響。

不過，這樣的負面影響有可能只會是暫時現象，共軍將繼續快速推進自身的現代化。

報告提到，儘管2025年歷經不穩定，共軍已是連續第4年增加對台灣防空識別區（ADIZ）的侵犯次數，並積極、強勢地在印太區域實施軍力投射。

在報告中和發表會上，專家皆觸及2025年5月巴基斯坦和印度的軍事衝突透露的中國軍事科技能力。

根據報告，巴基斯坦空軍在這場印巴衝突動用了中國中長程空對空飛彈「霹靂-15」（PL-15），這是PL-15首次運用於實戰。印度空軍至少一架法國飆風（Rafale）戰機被巴基斯坦使用的出口版PL-15（PL-15E，E意指「出口」）擊落，當時巴方空軍操作的可能是出口版中國第4.5代戰機「殲-10C」（J-10CE）。

報告提到，這不僅是中國軍事科技的實戰驗證，過程也包含可能是迄今世上持續時間最長的超視距（BVR）空中交戰。繼PL-15之後推出的PL-16則可能已接近投入服役。PL-16採可折疊壓縮結構設計，有助戰機提升可掛載的飛彈數量，例如中國第5代戰機J-20可掛載6枚，而不僅是4枚PL-16。

IISS航太軍事高階研究員拜利（Douglas Barrie）在發表會回應提問時提到，對中國推動軍備出口而言，印巴衝突具有為中國研發生產的武器和作戰平台貼上「經實戰驗證」的效果。