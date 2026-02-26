英專家：共軍追求對美優勢 需在忠誠與戰力間權衡

快訊

中央社／ 倫敦25日專電

英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）軍事能力高階研究員博伊德表示，中國指揮高層遭政治「清洗」目前基本上未妨礙共軍實施既定規劃，但需觀察士氣和軍方追求創新與進步的意願受影響程度。

博伊德（Henry Boyd）告訴中央社，指揮高層有人遭拔除，往往會有人（通常是副手）接手實施既定規劃，包括在台灣周邊的軍演。儘管有指揮層內部的不確定性，共軍基本上仍可依循既有路徑行動，大家都知道自己在做什麼，不需高層另作決策和指示。

不過，博伊德認為，有必要觀察所謂的「反貪腐」及其他整肅行動如何影響共軍士氣以及高階軍官創新思考、靈活應變和追求進步的意願，高階軍官是否將被迫只能成為應聲蟲，而這最終將影響部隊實際作戰能力。

博伊德指出，近年對共軍高層發動數波「清洗」的中國國家主席、中共中央軍委主席習近平面臨難題：該如何在確保人員的「忠誠」，以及作戰能力和戰備完成度之間取得平衡。

儘管在軍事科技層面，面對美國，中國或許已有從「迎頭趕上」邁向「超越」之勢，博伊德認為，軍事能力中的「軟實力」，也就是「人」的因素，恐怕是決定共軍未來幾年是否能領先美國、以及領先多少的關鍵。

對台灣而言，中國一大目標是讓美國沒有能力在西太平洋與中國競爭、嚇阻美國涉入發生在台灣周邊的衝突。

博伊德指出，除了觀察共軍在台灣周邊的活動並研判共軍可能的情境想定和行動規劃，台灣也可從習近平如何處理共軍內部「人」的問題，推測北京對自身能力的評估，以及北京對動用軍事選項解決台灣議題的信心。

IISS於24日在倫敦總部舉行2026年度軍事平衡（Military Balance）報告發表會，博伊德會後接受中央社採訪。

這是IISS第67次發布年度軍事平衡報告，厚達近550頁，涵蓋逾170個國家的軍事能力、國防經濟和國防政策，撰寫時間為2025年。

在中國專章，報告就習近平對共軍高層的整肅提到，一旦被拔擢的人憑藉的是「關係」而不是實力，合約執行導致軍方取得的是有瑕疵或品質較差的裝備和武器，或者部隊士氣受打擊，則幾乎可以確定習近平的「清洗」行動短期內將對共軍造成影響。

不過，這樣的負面影響有可能只會是暫時現象，共軍將繼續快速推進自身的現代化。

報告提到，儘管2025年歷經不穩定，共軍已是連續第4年增加對台灣防空識別區（ADIZ）的侵犯次數，並積極、強勢地在印太區域實施軍力投射。

在報告中和發表會上，專家皆觸及2025年5月巴基斯坦和印度的軍事衝突透露的中國軍事科技能力。

根據報告，巴基斯坦空軍在這場印巴衝突動用了中國中長程空對空飛彈「霹靂-15」（PL-15），這是PL-15首次運用於實戰。印度空軍至少一架法國飆風（Rafale）戰機被巴基斯坦使用的出口版PL-15（PL-15E，E意指「出口」）擊落，當時巴方空軍操作的可能是出口版中國第4.5代戰機「殲-10C」（J-10CE）。

報告提到，這不僅是中國軍事科技的實戰驗證，過程也包含可能是迄今世上持續時間最長的超視距（BVR）空中交戰。繼PL-15之後推出的PL-16則可能已接近投入服役。PL-16採可折疊壓縮結構設計，有助戰機提升可掛載的飛彈數量，例如中國第5代戰機J-20可掛載6枚，而不僅是4枚PL-16。

IISS航太軍事高階研究員拜利（Douglas Barrie）在發表會回應提問時提到，對中國推動軍備出口而言，印巴衝突具有為中國研發生產的武器和作戰平台貼上「經實戰驗證」的效果。

共軍 軍事 美國

金正恩改口了！稱美若放棄敵對可友好相處 女兒現身閱兵接班傳聞升溫

北韓國家領導人金正恩日前表示，只要美國取消對北韓的敵對政策，北韓方面可與美方友好相處；同時批評南韓對北韓釋出的善意不過是...

原爆80年後的記憶餘波：未被書寫的台灣被爆者「林義方」

日本殖民統治台灣期間，有不少台灣人因為各種因素前往日本內地生活。所以當美軍分別在日本廣島與長崎投下原子彈的時候，也有不少當時身處廣島或長崎的台灣人遇難，成為台籍「被爆者」。來自台灣嘉義的林義方就是其中一例。本文特別邀請到林義方的孫婿、現為國立中興大學專任助理教授的洪鈞元撰文分享，他如何透過創作追尋台籍被爆者的歷程。

美實施禁運下突爆海上交火！「民用」快艇闖古巴水域釀4死6傷

美國與古巴因石油禁運引發能源與人道危機、導致雙方緊張關係升高之際，古巴內政部表示，邊防人員向一艘在美國佛州註冊、進入古巴...

中國大陸官員把ChatGPT當日誌 意外曝光抹黑高市、跨國恐嚇

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI最新報告指出，一名中國執法人員因使用ChatGPT，意外公開大規模中國影響力行...

「解一題才去睡覺」日本大人們為何翻開課本重新學習？

離開學校後，你還記得上一次主動學習是什麼時候？在日本，一系列把國中、高中英文、數學、國語重新編輯的「成人練習本」，累積銷量已突破23萬冊。學習不再與考試、成績綁在一起，寫題本變成一種放鬆、專注，甚至讓人上癮的日常。大人們重新翻開課本，到底在找什麼？

高市早苗能讓日再進化？曾在奈良公園「對鹿演講」練功...她如何點年輕世代鬥志

「不勇於挑戰的國家，沒有未來可言。」2月20日在國會施政方針演說的收尾階段，日本首相高市早苗再次重申幾個月來已反覆強調的願景：建立一個「讓年輕人能為生於日本感到自豪」，並能自信說出「未來是光明的」國家。

