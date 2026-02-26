澤川通話同意：烏俄和平談判進程 應舉行領袖峰會

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，他與美國總統川普都同意，預定3月在日內瓦（Geneva）舉行的烏俄美三方會談，應進一步促成領袖見面。

澤倫斯基在與川普（Donald Trump）通話後指出，這場烏克蘭、俄羅斯和美國的三方會談預定下月初舉行。川普與澤倫斯基這次通話，美方談判代表魏科夫（Steve Witkoff）及川普女婿庫許納（Jared Kushner）也參加。

路透社報導，澤倫斯基在X平台上寫道：「我們期望3月會談能創造機會，讓會談進展到領袖層級。川普總統也支持這系列步驟。」

澤倫斯基說：「這是唯一途徑來解決所有既複雜又敏感的問題，最終能結束戰爭。」

他表示：「在我看來，目前的困難並不在於軍事層面；問題在於對方是否有政治意願來結束戰爭，以及領土方面的問題。」

烏克蘭首席談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）明天將在日內瓦，與魏科夫和庫許納會面。

另外，俄羅斯官媒塔斯社（TASS）引述外交消息人士報導，俄國總統普丁（Vladimir Putin）的特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）將於明天飛日內瓦，與美方代表會談，但未透露進一步細節。俄國對此並未正式評論。

烏俄談判代表上週在日內瓦已舉行了今年來第3場由美國斡旋的會議，不過領土等問題，目前尚未取得突破。