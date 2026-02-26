快訊

經典賽／台美混血好手龍恩確定退賽 台日交流賽後遞補人選

小孩折菜單要賠480元 宜蘭餐廳致歉稱「印20份9600」：願意全額退還

內幕／育兒彈性工時流量炸裂 幕僚爆蔣萬安因這原因拍板上路

澤川通話同意：烏俄和平談判進程 應舉行領袖峰會

中央社／ 基輔25日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，他與美國總統川普都同意，預定3月在日內瓦（Geneva）舉行的烏俄美三方會談，應進一步促成領袖見面。

澤倫斯基在與川普（Donald Trump）通話後指出，這場烏克蘭、俄羅斯和美國的三方會談預定下月初舉行。川普與澤倫斯基這次通話，美方談判代表魏科夫（Steve Witkoff）及川普女婿庫許納（Jared Kushner）也參加。

路透社報導，澤倫斯基在X平台上寫道：「我們期望3月會談能創造機會，讓會談進展到領袖層級。川普總統也支持這系列步驟。」

澤倫斯基說：「這是唯一途徑來解決所有既複雜又敏感的問題，最終能結束戰爭。」

他表示：「在我看來，目前的困難並不在於軍事層面；問題在於對方是否有政治意願來結束戰爭，以及領土方面的問題。」

烏克蘭首席談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）明天將在日內瓦，與魏科夫和庫許納會面。

另外，俄羅斯官媒塔斯社（TASS）引述外交消息人士報導，俄國總統普丁（Vladimir Putin）的特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）將於明天飛日內瓦，與美方代表會談，但未透露進一步細節。俄國對此並未正式評論。

烏俄談判代表上週在日內瓦已舉行了今年來第3場由美國斡旋的會議，不過領土等問題，目前尚未取得突破。

川普 澤倫斯基 日內瓦

延伸閱讀

美俄烏下輪會談前 白宮：川普與澤倫斯基通話聯繫

顧及川習會？川普國情咨文從頭到尾未點名大陸 20年來頭一遭

歷時1小時48分鐘…川普國情咨文演說締最長紀錄 盤點5大關鍵時刻

國情咨文控索馬利亞裔詐欺 民主黨女將斥川普說謊

相關新聞

金正恩改口了！稱美若放棄敵對可友好相處 女兒現身閱兵接班傳聞升溫

北韓國家領導人金正恩日前表示，只要美國取消對北韓的敵對政策，北韓方面可與美方友好相處；同時批評南韓對北韓釋出的善意不過是...

原爆80年後的記憶餘波：未被書寫的台灣被爆者「林義方」

日本殖民統治台灣期間，有不少台灣人因為各種因素前往日本內地生活。所以當美軍分別在日本廣島與長崎投下原子彈的時候，也有不少當時身處廣島或長崎的台灣人遇難，成為台籍「被爆者」。來自台灣嘉義的林義方就是其中一例。本文特別邀請到林義方的孫婿、現為國立中興大學專任助理教授的洪鈞元撰文分享，他如何透過創作追尋台籍被爆者的歷程。

美實施禁運下突爆海上交火！「民用」快艇闖古巴水域釀4死6傷

美國與古巴因石油禁運引發能源與人道危機、導致雙方緊張關係升高之際，古巴內政部表示，邊防人員向一艘在美國佛州註冊、進入古巴...

中國大陸官員把ChatGPT當日誌 意外曝光抹黑高市、跨國恐嚇

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI最新報告指出，一名中國執法人員因使用ChatGPT，意外公開大規模中國影響力行...

「解一題才去睡覺」日本大人們為何翻開課本重新學習？

離開學校後，你還記得上一次主動學習是什麼時候？在日本，一系列把國中、高中英文、數學、國語重新編輯的「成人練習本」，累積銷量已突破23萬冊。學習不再與考試、成績綁在一起，寫題本變成一種放鬆、專注，甚至讓人上癮的日常。大人們重新翻開課本，到底在找什麼？

高市早苗能讓日再進化？曾在奈良公園「對鹿演講」練功...她如何點年輕世代鬥志

「不勇於挑戰的國家，沒有未來可言。」2月20日在國會施政方針演說的收尾階段，日本首相高市早苗再次重申幾個月來已反覆強調的願景：建立一個「讓年輕人能為生於日本感到自豪」，並能自信說出「未來是光明的」國家。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。