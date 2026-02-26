快訊

政壇恰吉人設翻轉 王世堅如何贏回中間選民的心？

「解一題才去睡覺」日本大人們為何翻開課本重新學習？

內幕／育兒彈性工時流量炸裂 幕僚爆蔣萬安因這原因拍板上路

美實施禁運下突爆海上交火！「民用」快艇闖古巴水域釀4死6傷

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
古巴首都哈瓦那的美國大使館附近1月5日舉行反帝國主義論壇，古巴國旗降半旗，悼念因美軍抓捕委內瑞拉總統馬杜洛行動而喪生的古巴人。美聯社
古巴首都哈瓦那的美國大使館附近1月5日舉行反帝國主義論壇，古巴國旗降半旗，悼念因美軍抓捕委內瑞拉總統馬杜洛行動而喪生的古巴人。美聯社

美國與古巴因石油禁運引發能源與人道危機、導致雙方緊張關係升高之際，古巴內政部表示，邊防人員向一艘在美國佛州註冊、進入古巴水域的快艇開火，造成4人死亡、另有6人受傷。

衛報與BBC報導，這起事件發生在古巴北岸附近的一座島嶼。古巴方面聲稱，事發時邊防部隊的船隻接近這艘在美國註冊的快艇，艇上乘客隨即開火，造成一名邊防人員受傷。一名美國官員則向紐約時報表示，這起交火涉及一艘美國民用船隻，當時正試圖將親屬載離古巴。

古巴方面指出，25日上午在中部比亞克拉拉省卡約法爾科內斯（Cayo Falcones）附近，偵測到這艘在佛州註冊、號碼為FL7726SH的船隻；當一艘載有5名內政部邊防人員的古巴船隻上前要求對方表明身分時，「這艘違規快艇的船員率先開火」，並擊傷一名古巴指揮官。

古巴內政部發布的最新消息指出，外籍船隻上4名攻擊者被擊斃、6人受傷，傷者已後送並提供醫療協助；目前尚不清楚船上人員的身分，也不知道該船在該區域從事何種活動，已展開調查以釐清事件。古巴駐美大使館也在社群媒體發文表示：「面對當前挑戰，古巴重申捍衛領海的決心，並強調國防是古巴國家維護主權、確保區域穩定的根本支柱。」

美國副總統范斯在白宮記者會上表示，國務卿魯比歐「大約15分鐘前向我簡報過這件事，但我們目前掌握的細節不多」。他補充說：「希望事情沒有我們擔心的那麼嚴重。」但也坦言「現在無法多說」。

正在聖克里斯多福及尼維斯訪問的美國國務卿魯比歐表示，尚不清楚船上人員的國籍，且該船並未載有美國政府人員。他說，在公海上出現這樣的交火事件極不尋常，也不是每天都會發生，「我們將查明究竟發生什麼事、有哪些人涉入，並根據掌握的事實作出判斷。」

他接著表示，美國調查人員將「迅速」蒐集關鍵事實，美國海岸防衛隊也已前往事發「周邊地區」。他坦言，目前仍不清楚船隻在誰手中，「這是我們首先想要掌握的事情；如果這些人是美國公民或美國居民，我們顯然希望能接觸到他們。」不過，美方強調，不會僅依賴古巴政府提供的資訊，華府將自行查證本案事實。

古巴 美國公民 內政部

延伸閱讀

慕尼黑會議演說 魯比歐放軟：美國是歐洲的孩子

澤倫斯基開條件願簽停戰協議！美國務卿魯比歐轉達川普1句話

避免美歐分歧繼續深化 魯比歐安撫跨大西洋關係

美中關係緊張之際…慕尼黑安全會議登場 魯比歐、王毅場邊會談

相關新聞

美實施禁運下突爆海上交火！「民用」快艇闖古巴水域釀4死6傷

美國與古巴因石油禁運引發能源與人道危機、導致雙方緊張關係升高之際，古巴內政部表示，邊防人員向一艘在美國佛州註冊、進入古巴...

高市早苗能讓日再進化？曾在奈良公園「對鹿演講」練功...她如何點年輕世代鬥志

「不勇於挑戰的國家，沒有未來可言。」2月20日在國會施政方針演說的收尾階段，日本首相高市早苗再次重申幾個月來已反覆強調的願景：建立一個「讓年輕人能為生於日本感到自豪」，並能自信說出「未來是光明的」國家。

中國大陸官員把ChatGPT當日誌 意外曝光抹黑高市、跨國恐嚇

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI最新報告指出，一名中國執法人員因使用ChatGPT，意外公開大規模中國影響力行...

「解一題才去睡覺」日本大人們為何翻開課本重新學習？

離開學校後，你還記得上一次主動學習是什麼時候？在日本，一系列把國中、高中英文、數學、國語重新編輯的「成人練習本」，累積銷量已突破23萬冊。學習不再與考試、成績綁在一起，寫題本變成一種放鬆、專注，甚至讓人上癮的日常。大人們重新翻開課本，到底在找什麼？

【專家之眼】無遠慮必有近憂：俄烏戰爭四周年對台海的啟示

2026年2月24日，俄烏戰爭屆滿四週年。四年前，俄國總統普亭下令全面進攻烏克蘭，外界一度預期基輔可能迅速失守；然而在烏...

傳陸擬賣伊朗超音速反艦飛彈 「恐徹底翻轉中東局勢」

路透報導，伊朗與美國廿六日將舉行核會談之際，伊朗將與中國大陸達成協議，採購大陸超音速反艦巡弋飛彈，這些飛彈一旦投入部署，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。