美俄烏下輪會談前 白宮：川普與澤倫斯基通話聯繫

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導

美國、俄羅斯與烏克蘭展開下一輪三方會談前，白宮官員告訴法新社，美國總統川普今天與烏克蘭總統澤倫斯基通話，但這場電話會議的細節目前尚未公布。

法新社報導，美俄烏預定於3月初舉行下一輪三方會談，烏克蘭首席談判代表烏梅洛夫（ RustemUmerov）將先於明天在日內瓦會晤美國談判代表魏科夫（Steve Witkoff）。

美國新聞網站Axios也報導，川普今天與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話。

