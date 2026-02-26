美俄烏下輪會談前 白宮：川普與澤倫斯基通話聯繫
在美國、俄羅斯與烏克蘭展開下一輪三方會談前，白宮官員告訴法新社，美國總統川普今天與烏克蘭總統澤倫斯基通話，但這場電話會議的細節目前尚未公布。
法新社報導，美俄烏預定於3月初舉行下一輪三方會談，烏克蘭首席談判代表烏梅洛夫（ RustemUmerov）將先於明天在日內瓦會晤美國談判代表魏科夫（Steve Witkoff）。
美國新聞網站Axios也報導，川普今天與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話。
