美伊會談在即 伊朗外長：與美達成協議「觸手可及」

伊朗外交部長阿拉奇廿四日表示，與美國達成協議「觸手可及，但前提是必須將外交放在首位」。美國官員則表示，美伊會談將於廿六日在日內瓦舉行，美方特使威科夫與美國總統川普女婿庫許納將與伊朗代表團會面談判。

美國於中東地區加強軍事部署之際，兩國本月稍早恢復談判。伊朗曾威脅，若遭攻擊，將打擊該地區的美軍基地。

阿拉奇在社群平台Ｘ發文表示：「我們擁有歷史性的機會，去達成前所未有的協議，以解決雙方關切並實現共同利益。」

他表示，伊朗將帶著「在最短時間內達成公平公正協議的決心」重返談判桌。

稍早，伊朗副外長塔赫特–拉凡奇表示，伊朗已準備好採取一切必要步驟，以與美國達成協議，「我們準備盡快達成協議。我們將盡一切努力促成此事。我們將以完全的誠意與善意進入日內瓦的談判室」。

白宮發言人李維特說，川普的首選始終是外交，但如有必要他也願意動用致命武力。

伊朗高級官員廿二日對路透表示，伊朗將認真考慮一項方案，包括將其最高度濃縮鈾的一半送往國外、稀釋其餘部分，並參與建立區域濃縮聯盟。這一構想多年來在與伊朗相關的外交談判中不時被提出。

該官員表示，作為交換條件，美國需承認伊朗在協議下擁有「和平核濃縮」的權利，並解除經濟制裁。

塔赫特–拉凡奇說：「如果對伊朗發動攻擊或侵略，我們將依照防禦計畫作出回應。美國攻擊伊朗將是一場真正的豪賭。」

去年雙方曾進行間接談判，但未能達成協議，主因是美國要求伊朗放棄在本土進行鈾濃縮，這是製造核武的途徑。伊朗一直否認尋求發展核武。