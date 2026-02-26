傳陸擬賣伊朗超音速反艦飛彈 「恐徹底翻轉中東局勢」

路透報導，伊朗與美國廿六日將舉行核會談之際，伊朗將與中國大陸達成協議，採購大陸超音速反艦巡弋飛彈，這些飛彈一旦投入部署，將大幅提升德黑蘭打擊火力，對地區美軍構成威脅且徹底改變局勢。

六名知情人士透露，伊朗約二年前洽談採購中國製ＣＭ–三○二飛彈，去年六月伊以戰爭後伊中加速軍購協商，目前尚未確定交付日期。路透尚無法核實採購數量，以及中國在伊美升溫之際是否會拍板交易。

以色列前情報官員、現任以色列國家安全研究所伊朗問題資深研究員希特里諾維奇說，「如果伊朗具備以超音速能力攻擊區域內船艦，將徹底改變局勢，這些飛彈非常難攔截」。

中國航天科工集團稱ＣＭ–三○二是全球最強反艦飛彈，可部署於艦艇、飛機或地面機動車輛，有能力擊沉航空母艦和驅逐艦，也能打擊陸上目標。先前外媒引述最新資料數據及衛星影像報導，美軍正藉由「林肯號」和「福特號」這兩個航艦打擊群，對伊朗形成南北夾擊。

這筆交易若成交，將是中國賣給伊朗的最先進軍事裝備之一，違反聯合國自二○○六年起對伊朗實施的武器禁運。這項制裁曾在二○一五年暫停，但在去年九月恢復。

知情人士另提到，伊朗也正與中方磋商採購地對空飛彈系統、反彈道武器，以及反衛星武器。

白宮尚未針對這項軍購消息直接表態，但一名白宮官員引述美國總統川普過去的說法回應，在伊朗問題上「要嘛達成協議，不然就像上次重拳出擊」。中國外交部表示不知道這項軍購案，中國國防部則未回應媒體置評請求。