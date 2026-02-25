快訊

羅浮宮新館長出爐 凡爾賽宮館長接任

中央社／ 巴黎25日綜合外電報導

全球參觀人數最多的博物館巴黎羅浮宮今天有了新館長，由法國知名景點凡爾賽宮館長勒西柏出任。羅浮宮近期發生價值1億美元珠寶竊案等重重問題後，原館長戴卡赫昨天請辭獲准。

法新社報導，戴卡赫（Laurence des Cars）昨天向法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）遞交辭呈並獲准。法國部長會議（Council of Ministers）今天任命勒西柏（Christophe Leribault）接下羅浮宮（TheLouvre）館長一職。

法國政府發言人布勒容（Maud Bregeon）表示，勒西柏將帶領關乎羅浮宮未來的一些「重大計畫」，包括與安全和現代化有關的事項。法國文化部則說，勒西柏還要重建館內工作環境的「信任氣氛」。

羅浮宮除了去年10月發生令館方極度尷尬的法國王室頭冠珠寶竊案，過去一段時間還為多項問題所苦，包括工會發動罷工、門票詐欺醜聞、漏水事件及建築物的結構、維護與安全狀況。

去年12月中旬以來，羅浮宮已4度因罷工被迫閉館，導致約200萬歐元（約新台幣7380萬元）的收入損失。

現年62歲的勒西柏是藝術史學家並擔任過數個美術館館長，專長是18世紀藝術。除了前皇宮凡爾賽宮（Palace of Versailles）以外，他掌管過的巴黎重要藝術機構還有小皇宮（Petit Palais）及擁有世界最多印象派畫作收藏的奧塞美術館（Musee d'Orsay）。

羅浮宮的收藏則包括一些世界最具代表性的藝術品，例如達文西（Leonardo da Vinci）的名畫「蒙娜麗莎」（Mona Lisa）。每年約有900萬遊客進到這座法國前宮殿參觀館藏。

羅浮宮 法國 館長

