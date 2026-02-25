教宗出訪計畫公布上半年將赴摩納哥、非洲及西班牙

快訊

中央社／ 梵蒂岡25日綜合外電報導
羅馬天主教教宗良十四世。圖／路透社
梵蒂岡今天表示，羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）4月將訪問非洲4國，其中包括阿爾及利亞，這將是歷來首次有教宗訪問這個北非穆斯林國家。

法新社報導，梵蒂岡今天公布未來數月教宗的國際出訪行程，包含3月訪摩納哥，4月訪非洲國家阿爾及利亞、喀麥隆、安哥拉、赤道幾內亞，以及6月訪問西班牙。

其中赴阿爾及利亞的正式訪問特別具有象徵意義。教宗將於4月13日至15日訪問該國首都阿爾及爾（Algiers）與安納巴市（Annaba）。

聖奧斯定的出生地就位於今日的阿爾及利亞境內，而教宗良十四世屬於奧斯定會。

伊斯蘭教是阿爾及利亞的國教，該國憲法保障信仰自由，但宗教場所及傳道士必須獲當局核准。教宗此行預計聚焦跨信仰對話。

梵蒂岡同時表示，在訪問非洲之前，教宗3月28日會先前往蔚藍海岸（French Riviera）的摩納哥訪問一天，這將是摩納哥在現代首度迎來教宗訪問。

教宗也將於6月6日至12日訪問西班牙。

梵蒂岡新聞網（Vatican News）指出，教宗將先到西班牙首都馬德里（Madrid），接著轉往巴塞隆納（Barcelona），在當地為聖家堂（Sagrada Familia）新的最高塔主持祝福禮。

此次訪問也恰逢聖家堂設計者─加泰隆尼亞建築師高第（Antoni Gaudi）逝世100週年。高第於去年獲天主教會賦予「可敬者」稱號，開啟他的封聖之路。

之後，教宗將前往西非外海的西班牙加納利群島（Canary Islands），那裡是移民前往歐洲路線的重要節點。這位美國籍教宗公開發聲捍衛移民，而移民對已故前教宗方濟各（Pope Francis）而言也是重要議題。

