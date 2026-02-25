憂美伊爆發衝突 消息人士：土耳其正評估因應措施

快訊

中央社／ 安卡拉25日綜合外電報導

一名土耳其外交消息人士今天向路透社表示，安卡拉當局針對鄰國伊朗與美國之間可能爆發衝突，正就各項潛在因應措施進行全面評估。

伊朗與美國本月重啟談判，與此同時，華府也在中東地區加強軍事部署。伊朗曾警告若遭攻擊，將打擊美國中東地區軍事基地。不過，德黑蘭高層外交官員昨天表示，若能以外交優先，美伊達成協議「觸手可及」。

土耳其是北大西洋公約組織（NATO）成員，東部與伊朗接壤。土耳其此前已多次表示，反對任何針對伊朗的軍事干預，且不希望區域局勢動盪。安卡拉當局一直與美伊雙方保持聯繫，以緩解緊張局勢，並呼籲透過外交途徑解決問題。

該名要求匿名的消息人士指出：「我們正針對情勢惡化時可能採取的各項因應措施進行全面評估。」

該人士表示：「所有可能的劇本都在考慮範圍內，我們正研擬確保國民安全的相關步驟。」但他強調，任何「侵犯伊朗主權」的舉措都「不在考慮之列」。

消息人士並未提供土耳其正評估哪些具體措施的細節。

土耳其總統府反假訊息中心稍早否認相關媒體報導，澄清土耳其未計畫進入伊朗領土，以阻止潛在的難民潮。

