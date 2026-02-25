烏克蘭談判代表2月26日會晤美特使 為下輪三方會談做準備

烏克蘭總統澤倫斯基今天宣布，烏國首席談判代表烏梅洛夫明天將會晤美國特使魏科夫，為預計3月初舉行的新一輪烏美俄三方會談做準備。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）告訴記者：「他（烏梅洛夫）明天將會晤美國談判代表魏科夫（Steve Witkoff）及庫許納（JaredKushner）」。

他並補充說，明天的會議是「與俄羅斯舉行三方會談相關準備工作的一部分，我們認為這輪談判將於3月初召開」。

烏梅洛夫（Rustem Umerov）的顧問提到，烏美兩國代表明天的會晤地點是瑞士日內瓦。

烏克蘭、美國及俄羅斯官員1月23、24日在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比展開安全會談，這是俄烏戰爭2022年爆發以來，首次在美國介入下舉行的三方會面。

烏、美、俄三國又分別於2月4、5日在阿布達比，2月17、18日在瑞士日內瓦舉行第2輪及第3輪三方會談。