快訊

不斷更新／中了直接退休！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號出爐

「你媽是慰安婦嗎？」國中男師開嗆網友惹議 教育處介入調查

南韓空軍傳意外！F-16C戰機墜毀 軍方證實飛行員安全逃生

南韓法院認定主導內亂！尹錫悅遭判無期徒刑 特檢組提上訴

中央社／ 首爾25日綜合外電報導
南韓前總統尹錫悅。圖／路透社
南韓前總統尹錫悅。圖／路透社

南韓前總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）日前因內亂罪，遭南韓法院判處無期徒刑，負責本案的特別檢察組今天表示，已對此提出上訴。

韓聯社報導，由特別檢察官趙垠奭（Cho Eun-suk，譯音）領導的特檢組表示，上訴理由為事實認定錯誤、誤解法理及量刑不當。

尹錫悅原本被內亂特檢組求處死刑。法院上週認定，尹錫悅於2024年12月3日短暫實施戒嚴時，主導內亂行動，判處無期徒刑。

法院表示，尹錫悅在宣布戒嚴後，派遣軍隊進入國會大樓，意圖癱瘓國會，該行為符合憲法對內亂的定義。

不過，法院也認定尹錫悅是在2024年12月1日決定宣布戒嚴，駁回特檢組稱尹錫悅籌劃行動超過1年的主張。

特檢組也就同案其他被告的判決提出上訴，包括前國防部長金龍顯（Kim Yong-hyun）、前國家警察廳長趙志浩（Cho Ji-ho）、前首爾警察廳長金峰植（Kim Bong-sik）。金龍顯遭判處30年有期徒刑，趙志浩被判刑12年，金峰植則為10年。

尹錫悅的法律團隊昨天也就無期徒刑判決提出上訴。

尹錫悅 南韓 內亂 無期徒刑

延伸閱讀

臉書「無良公關」管理員誣指組網軍潑髒水遭判刑 徐巧芯：終於還我公道

遊艇載客出遊擱淺撞毀珊瑚礁 墾管處告贏船長船公司要賠29萬

溜進國小「上下夾拍」女童如廁 電信男上訴從7年2月大減為2年刑

男辯代友借錢卻開後車廂「接貨」 法官揭監控鐵證重判無期徒刑

相關新聞

南韓空軍傳意外！F-16C戰機墜毀 軍方證實飛行員安全逃生

韓聯社25日報導，南韓空軍表示，一架F-16C戰鬥機當天在慶尚北道榮州附近墜毀，所幸機上一名飛行員安全彈射逃生。

俄烏戰爭屆滿4周年 義媒：俄羅斯陷財政兵源困境、舉步維艱

俄烏戰爭屆滿4周年，義大利媒體分析，俄羅斯經濟狀況已「舉步維艱」，陷入苦戰窘境，俄羅斯主權基金即將耗盡，加上每月需補充3...

南韓法院認定主導內亂！尹錫悅遭判無期徒刑 特檢組提上訴

南韓前總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）日前因內亂罪，遭南韓法院判處無期徒刑，負責本案的特別檢察組今天表示，已對此...

美媒爆料淫魔案「消失的50多頁」 疑川普涉猥褻未成年未遂揮拳揍人

美國全國公共電台（NPR）調查發現，美國司法部未依法全面公開淫魔富豪艾普斯坦案，疑似扣留50多頁有關川普尚未踏入政界時在...

俄烏戰火延燒4年 烏克蘭青年嘆：2月24日那天改變了一切

「四年了，難以置信。」俄烏全面開戰周年，旅居芬蘭的烏克蘭青年現身赫爾辛基參議院廣場「烏克蘭之光」點燈活動，呼籲國際社會持...

「Z世代輪到你們領導國家」35歲饒舌歌手轉戰政壇 力拚尼泊爾總理

尼泊爾去年9月爆發一場由年輕人主導的歷史性抗爭，釀77人喪生、迫當局撤換總理後，35歲、饒舌歌手轉戰政壇的夏哈在社媒向數...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。