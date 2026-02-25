南韓法院認定主導內亂！尹錫悅遭判無期徒刑 特檢組提上訴
南韓前總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）日前因內亂罪，遭南韓法院判處無期徒刑，負責本案的特別檢察組今天表示，已對此提出上訴。
韓聯社報導，由特別檢察官趙垠奭（Cho Eun-suk，譯音）領導的特檢組表示，上訴理由為事實認定錯誤、誤解法理及量刑不當。
尹錫悅原本被內亂特檢組求處死刑。法院上週認定，尹錫悅於2024年12月3日短暫實施戒嚴時，主導內亂行動，判處無期徒刑。
法院表示，尹錫悅在宣布戒嚴後，派遣軍隊進入國會大樓，意圖癱瘓國會，該行為符合憲法對內亂的定義。
不過，法院也認定尹錫悅是在2024年12月1日決定宣布戒嚴，駁回特檢組稱尹錫悅籌劃行動超過1年的主張。
特檢組也就同案其他被告的判決提出上訴，包括前國防部長金龍顯（Kim Yong-hyun）、前國家警察廳長趙志浩（Cho Ji-ho）、前首爾警察廳長金峰植（Kim Bong-sik）。金龍顯遭判處30年有期徒刑，趙志浩被判刑12年，金峰植則為10年。
尹錫悅的法律團隊昨天也就無期徒刑判決提出上訴。
