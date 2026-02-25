梅爾茨訪中首日簽5項協議 強化雙邊對話合作

德國總理梅爾茨今天展開任內首次訪問中國行程，與中方簽署五項合作協議。他與中國國務院總理李強會晤時表示，德國希望降低對中國依賴的同時，在可能的地方加強合作，深化雙邊經貿關係。

德通社（dpa）報導，梅爾茨（Friedrich Merz）在北京人民大會堂與李強會談時說，他高度重視德中關係的維持與深化，指出「德中在全球事務中肩負共同責任，也應共同承擔這項責任」。

梅爾茨並表示，德中兩大經濟體皆仍存在巨大成長潛力，為實現成長目標，雙方需維持開放的對話管道。梅爾茨同時預告，未來數月將有多位德國專業部會首長訪中，雙方全年將展開更密集的政策對話。

李強則回應稱，雙邊關係正穩定發展，並在國際局勢變動下，呼籲德中加強互信與合作。李強提到，「有些國家或地區」正在推行單邊主義與貿易保護主義，強調應共同維護多邊主義與自由貿易體系，中國願與德國加強對話。

在會談後，雙方簽署5項政府間協議，除了與在應對氣候變遷上的合作，其中一項協議為恢復德國豬肉出口鋪路，相關出口自2020年因非洲豬瘟疫情而中斷，另有協議涉及重啟雞爪產品對中貿易。

此外，中國官媒中國中央廣播電視總台也與德國足球及桌球協會達成合作協議，細節尚未公開。

梅爾茨今天上午抵達北京，並在人民大會堂接受軍禮歡迎，依行程安排，梅爾茨晚間會與習近平會晤並共進晚餐，預計討論經貿合作與包括俄烏戰爭的安全議題。