快訊

前主播吳中純病逝享年56歲 「會跑的腫瘤」淋巴癌早期6症狀莫忽視

LINE「免費雲端空間」實用功能又少1項！4月底取消「影片上傳」 官方曝原因

來頭不小？張國周強胃散在台暢銷數十年 創辦人傳奇背景曝光

梅爾茨訪中首日簽5項協議 強化雙邊對話合作

中央社／ 柏林25日專電
圖為德國總理梅爾茨（左）與大陸國務院總理李強（右）。圖／法新社
圖為德國總理梅爾茨（左）與大陸國務院總理李強（右）。圖／法新社

德國總理梅爾茨今天展開任內首次訪問中國行程，與中方簽署五項合作協議。他與中國國務院總理李強會晤時表示，德國希望降低對中國依賴的同時，在可能的地方加強合作，深化雙邊經貿關係。

德通社（dpa）報導，梅爾茨（Friedrich Merz）在北京人民大會堂與李強會談時說，他高度重視德中關係的維持與深化，指出「德中在全球事務中肩負共同責任，也應共同承擔這項責任」。

梅爾茨並表示，德中兩大經濟體皆仍存在巨大成長潛力，為實現成長目標，雙方需維持開放的對話管道。梅爾茨同時預告，未來數月將有多位德國專業部會首長訪中，雙方全年將展開更密集的政策對話。

李強則回應稱，雙邊關係正穩定發展，並在國際局勢變動下，呼籲德中加強互信與合作。李強提到，「有些國家或地區」正在推行單邊主義與貿易保護主義，強調應共同維護多邊主義與自由貿易體系，中國願與德國加強對話。

在會談後，雙方簽署5項政府間協議，除了與在應對氣候變遷上的合作，其中一項協議為恢復德國豬肉出口鋪路，相關出口自2020年因非洲豬瘟疫情而中斷，另有協議涉及重啟雞爪產品對中貿易。

此外，中國官媒中國中央廣播電視總台也與德國足球及桌球協會達成合作協議，細節尚未公開。

梅爾茨今天上午抵達北京，並在人民大會堂接受軍禮歡迎，依行程安排，梅爾茨晚間會與習近平會晤並共進晚餐，預計討論經貿合作與包括俄烏戰爭的安全議題。

梅爾茨 德國 李強

延伸閱讀

訪中談台灣 梅爾茨：維持一中政策但內涵由德國界定

尋求戰略夥伴 德總理率高規格經貿團訪京 車企先喊話了

德國總理梅爾茨今明訪陸 稱繼續奉行「去風險」而非脫鉤政策

俄入侵烏4周年 德國總理：習近平能讓普亭立即停戰

相關新聞

美媒爆料淫魔案「消失的50多頁」 疑川普涉猥褻未成年未遂揮拳揍人

美國全國公共電台（NPR）調查發現，美國司法部未依法全面公開淫魔富豪艾普斯坦案，疑似扣留50多頁有關川普尚未踏入政界時在...

認了婚外情！稱與艾普斯坦往來犯大錯 蓋茲道歉：為自己的行為負責

蓋茲基金會發言人今天在給路透社的書面聲明中表示，微軟創辦人比爾蓋茲在基金會全員座談時談及與已故性犯罪富豪艾普斯坦的關係，...

「Z世代輪到你們領導國家」35歲饒舌歌手轉戰政壇 力拚尼泊爾總理

尼泊爾去年9月爆發一場由年輕人主導的歷史性抗爭，釀77人喪生、迫當局撤換總理後，35歲、饒舌歌手轉戰政壇的夏哈在社媒向數...

俄烏戰火4周年╱歐洲領袖齊聚基輔 澤倫斯基：普亭沒有贏

歐盟執行委員會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)以及丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、冰島、拉脫維亞、挪威和瑞...

俄烏戰火4周年╱5關鍵時刻 布查大屠殺最駭人

俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭，四年戰火造成數十萬人死亡、數百萬難民流離失所，是第二次世界大戰以來歐洲死傷最慘重的衝突。

俄烏戰火4周年╱從AI到星鏈 無人機重塑現代戰場

隨著俄羅斯出動戰車與大軍全面入侵烏克蘭屆滿四周年之際，無人機已完全主宰前線戰場。這場現代戰爭的轉型引發了全球高度關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。