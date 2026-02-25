韓美3月9日自由護盾聯合演習 對縮減規模有歧見

快訊

中央社／ 首爾25日專電

南韓聯合參謀本部與韓美聯合司令部今天共同發布新聞稿表示，韓美將在3月9日至19日進行「自由護盾」聯合演習，不過，對於野外機動訓練的規模是否縮減，韓美立場仍有差異。

根據韓聯社報導，為因應朝鮮半島發生緊急狀況，韓美將於3月9日至19日舉行「自由護盾」（FreedomShield，FS）聯合演習，為韓美每年例行的防禦性演習，今年參與FS演習的兵力約1萬8千人，與去年相近。

南韓方面表示，這次演習將把近期作戰經驗分析、以及具挑戰性的戰場環境等實際情況用於演練情境中，藉此強化韓美聯合防衛態勢，並持續推動雙方已協議的「以條件為基礎的戰時作戰指揮權轉移」準備工作。

報導指出，韓美正就今年FS演習期間的野外機動訓練規模進行協商，規模可能較去年縮減。南韓聯合參謀本部相關人士表示，「野外機動訓練仍在密切協商中，無法公開規模與次數等計畫，演習將於3月9日開始，希望在此之前完成協商。」

南韓方面原本向美方提議，將原本集中於FS演習期間的野外機動訓練，分散至全年實施，並進一步減少訓練次數；但據悉，美軍因部分增援兵力與裝備已抵達南韓等因素，對此有不同看法。

另外報導也指出，一向將韓美聯合演習稱為「北侵演習」並表現出強烈反應的北韓，預料也將對此次FS演習提出抗議。

