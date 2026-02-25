菲律賓人民力量革命40周年 萬人上街反貪污

快訊

中央社／ 馬尼拉25日專電
菲律賓25日紀念「人民力量革命」40周年，數以萬計民眾遊行至人民力量革命紀念碑前示威，重申終結貪污與家族政治的訴求。圖／中央社
菲律賓25日紀念「人民力量革命」40周年，數以萬計民眾遊行至人民力量革命紀念碑前示威，重申終結貪污與家族政治的訴求。圖／中央社

數以萬計的菲律賓民眾，包括神職人員在內，今天以反貪污示威的方式紀念「人民力量革命」40周年，重申終結貪污與家族政治的訴求。

1986年2月22日，數百萬菲律賓人在天主教會號召下齊聚乙沙（EDSA）大道，以肉身抵擋坦克和軍隊，並於25日不流血推翻執政20年的時任總統老馬可仕（Ferdinand Marcos Sr.），被稱為「人民力量革命」（People Power Revolution）。

民團與教會今天發起「1兆披索遊行3.0」（TrillionPeso March 3.0）大示威，參與民眾手持「反對家族政治」等標語，從乙沙聖壇（EDSA Shrine）遊行至人民力量革命紀念碑前，一路高喊「人民力量是貪污解方」等口號。

菲律賓反貪污倡議人士、前總統艾奎諾三世的外甥佛朗西斯．李（Francis Aquino Dee）接受中央社訪問時說，示威團體延續去年9月以來的訴求：追回不當所得、貪污者需被追責。

佛朗西斯．李補充，「家族政治」被視為菲律賓政壇貪污嚴重的原因之一，因此也要求國會通過法案終結家族政治，同時立法成立獨立調查機構，授權徹查所有政府部門的貪污情事，包括總統府在內。

菲律賓前司法部長、現任眾議員德利馬（Leila deLima）告訴中央社，人民力量革命並未在1986年結束，而是一直「延續到今天」。

德利馬盼民眾勿忘老馬可仕戒嚴時期的教訓，「我們要繼續為人民的權利與民主而奮鬥，也要繼續與貪腐與其他國家弊病抗爭」。

今年「人民力量革命」紀念日適逢民間反貪污聲浪。菲律賓於2025年7月爆發防洪工程弊案，參議院調查顯示，工程經費可能有高達7成被中飽私囊，導致防洪基建品質低劣甚至未曾開工，無數家園在颱風天被沖毀，引發民憤。

雖然小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）政府已逮捕多名涉嫌勾結的承包商和地方官員，且凍結相關人士的資產，但民眾相信仍有許多「大魚」逍遙法外。

「1兆披索遊行」的名稱取自於主辦團體對於防洪弊案貪污金額的推估。這已是繼2025年9月21日及11月30日之後的第3次「1兆披索遊行」示威，目測人數較前兩次示威略少，主辦單位預計全天將吸引3萬人參加。

為確保示威秩序，菲律賓警方昨天就已進入警戒狀態，今天動員約1萬5000名警力在大馬尼拉重點地區戒備。

菲律賓25日紀念「人民力量革命」40周年，數以萬計民眾示威反貪污。圖為青年高舉示威標語。圖／中央社
菲律賓25日紀念「人民力量革命」40周年，數以萬計民眾示威反貪污。圖為青年高舉示威標語。圖／中央社

