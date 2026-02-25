美韓自由護盾軍演3月9日登場 傳縮減規模、官員稱仍在協商

快訊

中央社／ 首爾25日綜合外電報導

南韓合同參謀本部今天宣布，3月9日至19日將與美國舉行例行的「自由護盾」防禦性演習。據韓媒報導，首爾提議縮減部分訓練規模，不過有官員表示相關協商仍在進行中。

韓聯社報導，根據南韓合同參謀本部，本次「自由護盾」軍演旨在加強韓美聯防態勢，並作為支持美國將戰時作戰權移交南韓相關準備工作的契機。

美韓兩國每年3月和8月會分別舉行「自由護盾」（Freedom Shield）與「乙支自由護盾」（UlchiFreedom Shield）演習，模擬朝鮮半島爆發戰爭的情況，並檢驗南韓是否具備接收戰時作戰權的能力。

路透社報導，南韓的目標是在總統李在明2030年任期結束前，完成美國將戰時作戰權移交南韓的相關作業。

南韓與美國官員還談到，下月軍演將納入與北韓核武相關的嚇阻情境。

韓聯社指出，「自由護盾」內容包括野外機動訓練（FTX），不過據悉今年相關訓練的規模可能較去年縮減。有分析人士認為，這項安排或許是為促進美國與北韓對話而進行調整。

北韓長期以來一直譴責，這類演習是侵略行動的預演。

李在明上任後試圖改善兩韓緊張關係，但相關努力迄今仍遭平壤拒絕。

南韓統一部長鄭東泳等部分政府人士曾表示，為了在美國總統川普（Donald Trump）3月底至4月初訪問中國前營造有利美國與北韓重啟對話的氛圍，必須調整韓美軍演規模。

不過此舉遭到美方反對。有官員告訴路透社，調整野外機動訓練的相關協商還在進行，且會持續到最後一刻。

南韓 美國

