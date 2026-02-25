爆發槍擊案後ChatGPT未提新安全措施 加拿大官員表失望

快訊

中央社／ 渥太華24日綜合外電報導
加拿大本月發生大規模槍擊案，聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI雖在去年封鎖槍手帳號，卻未向警方通報。圖／歐新社
加拿大本月發生大規模槍擊案，聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI雖在去年封鎖槍手帳號，卻未向警方通報。圖／歐新社

加拿大本月發生大規模槍擊案，聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI雖在去年封鎖槍手帳號，卻未向警方通報。加國官員今天在一場會議中對OpenAI代表未提出新安全措施，深表失望。

路透社報導，18歲的槍手魯特賽拉爾（Jesse VanRootselaar）2月10日在卑詩省（British Columbia）小鎮擊斃8人，之後飲彈自盡。OpenAI表示，去年曾以違反政策規定為由，封鎖魯特賽拉爾的ChatGPT帳號，但稱魯特賽拉爾違規的情況，沒有達到向執法機關通報的內部標準。

加拿大人工智慧部長索羅門（Evan Solomon）在首都渥太華召傳OpenAI最高安全事務主管參與會議。

索羅門在會後發表聲明指出，「我們已明確表達，加拿大民眾期望任何可信的嚴重暴力預警信號應及時且負責任的升級處理。當公共安全受到威脅時，僅靠內部審查並不足夠。」

「我們對OpenAI此次未提出任何實質性新安全措施，深表失望。」

他表示，OpenAI確認正與加拿大警方合作，但並未討論正在進行的調查細節。加拿大公共安全、文化及司法部長也出席了會議。

OpenAI發表聲明指出：「部長們強調，加拿大民眾期待OpenAI能持續積極採取具體行動，我們已充分聽到這項訊息。我們承諾將在未來幾天內更新正在採取的其他措施，同時持續支援執法單位，並與政府合作，加強對所有加拿大人的人工智慧（AI）安全保障。」

OpenAI 加拿大 ChatGPT

