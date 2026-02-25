川普指控伊朗發展襲美飛彈 德黑蘭批彌天大謊

伊朗外交部今天駁斥美國關於其發展飛彈計畫的指控，稱這些說法是「彌天大謊」。美國總統川普（Donald Trump）先前聲稱，德黑蘭正發展可打擊美國本土的飛彈。

法新社報導，伊朗外交部發言人貝卡伊（EsmaeilBaqaei）在社群平台X表示：「無論是針對伊朗核計畫、飛彈，或是1月動亂期間的傷亡人數，他們所聲稱的一切，都只是在重複『彌天大謊』。」

貝卡伊並未具體說明他回應哪些說法，但數小時前，川普曾表示，伊朗正尋求研發能夠攻擊美國本土的飛彈。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）2月接受半島電視台（Al Jazeera）專訪時表示，德黑蘭沒有打擊美國本土的能力，但如果美國發動攻擊，伊朗將打擊美軍在中東的基地。

川普在國情咨文演說中重申，絕不能允許伊朗建造核武，並表示德黑蘭領導人「此刻正再次追求他們陰險的核野心」。

伊朗則一再否認尋求核武，堅持其有權為和平目的使用核能技術。

川普也宣稱，伊朗在去年12月爆發並於1月8日和9日達到高峰的抗議浪潮中，殺害了3萬2000人。不過，伊朗官員只承認有超過3000人死亡，且這些暴力事件是由美國和以色列煽動的「恐怖行動」所引發。