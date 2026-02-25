美媒爆料淫魔案「消失的50多頁」 疑川普涉猥褻未成年未遂揮拳揍人

美國全國公共電台（NPR）調查發現，美國司法部未依法全面公開淫魔富豪艾普斯坦案，疑似扣留50多頁有關川普尚未踏入政界時在1993年被控猥褻毆打未成年少女的訪談調查。

NPR用文件序號去對照不同來源的資料，包括艾普斯坦檔案資料庫、FBI案件紀錄、電子郵件，以及1月底最新一批公開文件的證據清單。結果發現，超過50頁的文件有登記編號，但實際上沒有被公開。政治新聞網站POLITICO報導，美國眾議院監督委員會已就此展開調查。

根據司法部公開最新檔案，FBI內部在2025年7月下旬至8月初曾流傳一份牽涉艾普斯坦案、針對川普的指控清單，內容由FBI國家威脅行動中心彙整。探員將當中多數指控標註為「無法查證」或「不具可信度」。

不過，其中一條線索被送往FBI華府辦公室，計畫安排與指控者面談。這條線索也被收錄在FBI一份內部簡報。

內容是一名女性宣稱，她在1983年、約僅13歲時被艾普斯坦介紹給川普，川普「之後強行將她的頭壓向他露出的性器官，她咬了他，川普便揮拳揍她的頭，並把她趕出去」。

FBI曾對這名女性進行4次訊問，但公開資料庫目前只看得到2019年7月24日的首次訊問文件，且未提及川普。

NPR另稱，艾普斯坦的共犯、麥斯威爾案證據開示清單列出與這名女性相關的15份文件，艾普斯坦檔案資料庫卻僅有7份，其中還缺少3次訊問的隨附筆記；NPR比對文件序號後推估，公開資料庫疑似少了53頁有關這名女性的訊問文件與筆記。

在2019年7月的首次訊問文件中，這名女性描述艾普斯坦對她的施虐，並以一張裁切照片協助辨識艾普斯坦；其律師稱裁切是出於擔心牽連知名人士、害怕報復，FBI則記錄這張照片是一張常見的艾普斯坦與川普同框照。

白宮回應NPR調查表示，川普為艾普斯坦受害者做的比前任政府還多，包括公布大量文件、配合眾院監督委員會傳票要求、簽署《艾普斯坦檔案透明法》（Epstein Files Transparency Act），在所有與艾普斯坦相關事項上「已徹底洗清嫌疑」。