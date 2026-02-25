印度總理莫迪訪以色列 專家：將籲中東勿爆軍事衝突

快訊

中央社／ 耶路撒冷25日綜合外電報導
圖為印度總理莫迪（左）及以色列總理內唐亞胡（右）。圖／路透社
印度總理莫迪今天抵達以色列，展開為期兩天的訪問，兩國皆視此為深化雙邊關係的契機。隨著區域各國日益擔憂美國與伊朗緊張加劇，有專家認為，莫迪將重申不希望中東地區爆發軍事衝突。

路透社報導，外界預期莫迪（Narendra Modi）與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）將討論人工智慧（AI）及國防議題，以國此刻正尋求擴大其軍事出口。

莫迪預計在以色列國會（Knesset）發表演說，並前往猶太人大屠殺紀念館（Yad Vashem）敬獻花圈致意。

美國此刻正在伊朗沿海大規模部署海軍部隊，為可能對伊朗展開打擊預作準備。

如果美國攻擊伊朗，德黑蘭恐會採取報復行動，目標不僅包括以色列，也可能波及美國在海灣阿拉伯國家的軍事設施。數以百萬計印度人在這些國家居住和工作，每年寄回印度數以十億計美元的僑匯。

印度智庫「觀察研究基金會」（Observer ResearchFoundation）中東辦公室執行主任塔內賈（KabirTaneja）指出，新德里不希望看到中東地區爆發衝突。

他說：「我很確定（印度）過去已傳達這類訊息，（莫迪）本次訪問也將重申這點。」

以色列外交部官員表示，莫迪來訪期間，雙方很可能會討論區域相關事務。

內唐亞胡本週在內閣會議上談到，印度將是未來理念相近國家所組成「軸心」的一部分，這些國家在對抗「激進什葉派軸心」及「新興激進遜尼派軸心」方面看法一致。

不過塔內賈認為，儘管印度有意採購以色列的軍事裝備，鑒於新德里在國際事務上長期奉行不結盟傳統，印度可能不會輕易加入任何正式聯盟。

