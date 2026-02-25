印度總理莫迪訪以色列 專家：將籲中東勿爆軍事衝突
印度總理莫迪今天抵達以色列，展開為期兩天的訪問，兩國皆視此為深化雙邊關係的契機。隨著區域各國日益擔憂美國與伊朗緊張加劇，有專家認為，莫迪將重申不希望中東地區爆發軍事衝突。
路透社報導，外界預期莫迪（Narendra Modi）與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）將討論人工智慧（AI）及國防議題，以國此刻正尋求擴大其軍事出口。
莫迪預計在以色列國會（Knesset）發表演說，並前往猶太人大屠殺紀念館（Yad Vashem）敬獻花圈致意。
美國此刻正在伊朗沿海大規模部署海軍部隊，為可能對伊朗展開打擊預作準備。
如果美國攻擊伊朗，德黑蘭恐會採取報復行動，目標不僅包括以色列，也可能波及美國在海灣阿拉伯國家的軍事設施。數以百萬計印度人在這些國家居住和工作，每年寄回印度數以十億計美元的僑匯。
印度智庫「觀察研究基金會」（Observer ResearchFoundation）中東辦公室執行主任塔內賈（KabirTaneja）指出，新德里不希望看到中東地區爆發衝突。
他說：「我很確定（印度）過去已傳達這類訊息，（莫迪）本次訪問也將重申這點。」
以色列外交部官員表示，莫迪來訪期間，雙方很可能會討論區域相關事務。
內唐亞胡本週在內閣會議上談到，印度將是未來理念相近國家所組成「軸心」的一部分，這些國家在對抗「激進什葉派軸心」及「新興激進遜尼派軸心」方面看法一致。
不過塔內賈認為，儘管印度有意採購以色列的軍事裝備，鑒於新德里在國際事務上長期奉行不結盟傳統，印度可能不會輕易加入任何正式聯盟。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。