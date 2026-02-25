訪中談台灣 梅爾茨：維持一中政策但內涵由德國界定

德國總理梅爾茨啟程訪問中國，在登機前發表談話首度就台灣議題明確指出，德國政府將持續維持一中政策，但其「具體內涵由德國自行界定」，兼顧原則與自主性。

梅爾茨（Friedrich Merz）25日展開上任後首次訪中行程，將訪問北京與杭州，並與中國國家主席習近平及國務院總理李強會晤。此行由大規模經濟代表團隨行，被視為德國新政府對中政策的重要定調。

德國這次隨梅爾茨訪中的經貿代表團約30人，涵蓋製藥、汽車等德國核心產業龍頭，包括拜耳（Bayer）、福斯（Volkswagen）、賓士（Mercedes-Benz）、BMW、愛迪達（Adidas）及西門子（Siemens）等企業執行長。

梅爾茨在啟程前發表談話指出，當前世界已進入「大國政治新時代」，德國對中政策須以現實為基礎，並在合作與競爭之間取得平衡。

梅爾茨並提出5項對中政策指導原則，包括強化德國與歐洲自身競爭力、推動去風險化而不脫鉤、維持公平競爭、承認中國作為大國地位，以及將政策置於歐洲框架之中。

談話中他提及台灣時表示，中國在印太地區的和平與安全中扮演關鍵角色，德國政府將持續遵循既有的一中政策立場，但同時強調，「其具體內涵的界定，仍由我們自己決定」。

他也指出，德中之間雖存在制度性差異，但在氣候變遷、全球貿易與國際安全等重大議題上，仍有合作必要。尤其在俄烏戰爭進入第4年之際，德方期待中國發揮其對俄羅斯的影響力，促進戰爭結束。

在經貿議題上，梅爾茨認為，「去風險化」不應被誤解為與中國脫鉤，否則將損害德國自身利益。他呼籲雙方避免因供應鏈、關鍵技術與原物料依賴而產生單邊風險，並強調市場競爭須建立在公平與透明基礎之上。

梅爾茨並表示，德國對中政策將與歐洲夥伴協調推進。他指出，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與英國首相施凱爾（Keir Starmer）相繼訪中，美國總統川普也預計4月展開訪問，這絕非巧合。德國希望與中國建立「平衡、可靠、有規範且公平」的夥伴關係，並在相互尊重基礎上展開對話。