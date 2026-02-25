快訊

60年來美國最長國情咨文…川普演說重點一次看 談這議題最久近10分鐘

蔣萬安首推「育兒日減1小時工時計畫」 對象申請方式一次看

訪中談台灣 梅爾茨：維持一中政策但內涵由德國界定

中央社／ 柏林25日專電
德國總理梅爾茨。圖／歐新社
德國總理梅爾茨。圖／歐新社

德國總理梅爾茨啟程訪問中國，在登機前發表談話首度就台灣議題明確指出，德國政府將持續維持一中政策，但其「具體內涵由德國自行界定」，兼顧原則與自主性。

梅爾茨（Friedrich Merz）25日展開上任後首次訪中行程，將訪問北京與杭州，並與中國國家主席習近平及國務院總理李強會晤。此行由大規模經濟代表團隨行，被視為德國新政府對中政策的重要定調。

德國這次隨梅爾茨訪中的經貿代表團約30人，涵蓋製藥、汽車等德國核心產業龍頭，包括拜耳（Bayer）、福斯（Volkswagen）、賓士（Mercedes-Benz）、BMW、愛迪達（Adidas）及西門子（Siemens）等企業執行長。

梅爾茨在啟程前發表談話指出，當前世界已進入「大國政治新時代」，德國對中政策須以現實為基礎，並在合作與競爭之間取得平衡。

梅爾茨並提出5項對中政策指導原則，包括強化德國與歐洲自身競爭力、推動去風險化而不脫鉤、維持公平競爭、承認中國作為大國地位，以及將政策置於歐洲框架之中。

談話中他提及台灣時表示，中國在印太地區的和平與安全中扮演關鍵角色，德國政府將持續遵循既有的一中政策立場，但同時強調，「其具體內涵的界定，仍由我們自己決定」。

他也指出，德中之間雖存在制度性差異，但在氣候變遷、全球貿易與國際安全等重大議題上，仍有合作必要。尤其在俄烏戰爭進入第4年之際，德方期待中國發揮其對俄羅斯的影響力，促進戰爭結束。

在經貿議題上，梅爾茨認為，「去風險化」不應被誤解為與中國脫鉤，否則將損害德國自身利益。他呼籲雙方避免因供應鏈、關鍵技術與原物料依賴而產生單邊風險，並強調市場競爭須建立在公平與透明基礎之上。

梅爾茨並表示，德國對中政策將與歐洲夥伴協調推進。他指出，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與英國首相施凱爾（Keir Starmer）相繼訪中，美國總統川普也預計4月展開訪問，這絕非巧合。德國希望與中國建立「平衡、可靠、有規範且公平」的夥伴關係，並在相互尊重基礎上展開對話。

德國 梅爾茨

延伸閱讀

尋求戰略夥伴 德總理率高規格經貿團訪京 車企先喊話了

俄入侵烏4周年 德國總理：習近平能讓普亭立即停戰

安德魯之後…捲淫魔案 英前駐美大使曼德森被捕

德國總理梅爾茨首訪中國大陸 將與習近平、李強會談

相關新聞

美媒爆料淫魔案「消失的50多頁」 疑川普涉猥褻未成年未遂揮拳揍人

美國全國公共電台（NPR）調查發現，美國司法部未依法全面公開淫魔富豪艾普斯坦案，疑似扣留50多頁有關川普尚未踏入政界時在...

認了婚外情！稱與艾普斯坦往來犯大錯 蓋茲道歉：為自己的行為負責

蓋茲基金會發言人今天在給路透社的書面聲明中表示，微軟創辦人比爾蓋茲在基金會全員座談時談及與已故性犯罪富豪艾普斯坦的關係，...

「Z世代輪到你們領導國家」35歲饒舌歌手轉戰政壇 力拚尼泊爾總理

尼泊爾去年9月爆發一場由年輕人主導的歷史性抗爭，釀77人喪生、迫當局撤換總理後，35歲、饒舌歌手轉戰政壇的夏哈在社媒向數...

俄烏戰火4周年╱歐洲領袖齊聚基輔 澤倫斯基：普亭沒有贏

歐盟執行委員會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)以及丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、冰島、拉脫維亞、挪威和瑞...

俄烏戰火4周年╱5關鍵時刻 布查大屠殺最駭人

俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭，四年戰火造成數十萬人死亡、數百萬難民流離失所，是第二次世界大戰以來歐洲死傷最慘重的衝突。

俄烏戰火4周年╱從AI到星鏈 無人機重塑現代戰場

隨著俄羅斯出動戰車與大軍全面入侵烏克蘭屆滿四周年之際，無人機已完全主宰前線戰場。這場現代戰爭的轉型引發了全球高度關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。