「Z世代輪到你們領導國家」35歲饒舌歌手轉戰政壇 力拚尼泊爾總理

尼泊爾去年9月爆發一場由年輕人主導的歷史性抗爭，釀77人喪生、迫當局撤換總理後，35歲、饒舌歌手轉戰政壇的夏哈在社媒向數百萬粉絲發表簡短訊息：Z世代，請做好準備。

路透社報導，夏哈（Balendra Shah） 寫道，「親愛的Z世代，殺害你們的那個人已經下台了。現在輪到你們這一代來領導國家。做好準備。」

5個月過去，這位2022年因當選首都加德滿都（Kathmandu）市長而踏入政壇的新銳音樂人，如今是3月5日大選過後最被看好贏得下任尼泊爾總理的人選。

尼泊爾雖欠缺可靠的民調，但4位政治分析師和當地媒體均預測他出線呼聲最高，挑戰長期由傳統政治菁英主導的局面。

如果夏哈順利執政，可能改寫尼泊爾的政治格局。這個位於中國和印度之間、長期由少數老牌政黨主導的喜馬拉雅小國，或將走入新時代。

傳統政黨包括被視為較親中的尼泊爾共產黨（聯合馬列）（Communist Party of Nepal, Unified Marxist–Leninist），和被認為較靠攏印度的中間派尼泊爾國大黨（Nepali Congress）。

夏哈所屬的全國獨立黨（Rastriya Swatantra Party，RSP）則是中間路線的新興政黨，在選舉政見中主張與中印兩大鄰國保持「平衡的外交關係」。

● 不喜主流媒體 偏好臉書與粉絲溝通

夏哈在全國的吸引力，部分來自他擔任加德滿都市長期間推動都市基礎建設提升、包括垃圾處理和健保等民生服務。

不過，他也受到批評，包括人權觀察（HumanRights Watch）指控他動用警力掃蕩街頭小販和無地者的財產。

夏哈已於1月辭去市長職務，轉而投入國會大選。他未回應路透社以電郵方式發出的訪問及提問。

與多數來自舊派資深政壇的菁英不同，夏哈習慣避開主流媒體，而是透過在臉書（Facebook）等社群平台350多萬粉絲的強大網路影響力，直接與年輕尼泊爾人對話。

獨立政治分析家艾查里亞（Puranjan Acharya）認為，夏哈「特別之處在於，他透過簡短的社群訊息與年輕人保持連結，但他如果真的當上總理，日子絕不會這麼好過」。

● 全國舞台能否成功 分析師：絕非易事

根據幕僚透露，夏哈早年熱愛詩歌，後來在美國嘻哈傳奇歌手「吐派克」（Tupac Shakur）、五角（50Cent）等人的影響下愛上饒舌音樂。

取得土木工程學士學位後，夏哈前往印度南部攻讀結構工程碩士，當時他已在家鄉以饒舌歌手嶄露頭角。

他的作品經常批判統治階層，在全國3000萬人口中，約有20%受困於嚴重貧困的尼泊爾，引起廣泛共鳴。

2019年發行的Balidan是他最知名的作品之一，在YouTube的點閱超過1200萬次。

夏哈所屬的全國獨立黨在政見中大打經濟牌，承諾在5年內創造120萬個就業機會，以減少因失業和低薪導致的數百萬人口外移壓力。

此外，該黨還設定宏大目標，計劃將尼泊爾的人均所得從1447美元（約新台幣4.5萬元）提高到3000美元（約新台幣9.5萬元），並將國家經濟規模倍增至1000億美元。他們也承諾為全民提供健保等安全網。

分析人士認為，若他當選，在國家層級的成敗將大幅取決於他能否集結足夠人才，改革長期因腐敗而癱瘓的官僚體制。

艾查里亞說：「這需要團隊、專家和支持。在現有的國家體制下，他若沒有這些資源，就會像被白蟻蛀蝕的木頭一樣走向失敗。」