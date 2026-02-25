快訊

認了婚外情！稱與艾普斯坦往來犯大錯 蓋茲道歉：為自己的行為負責

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導
微軟創辦人比爾蓋茲。圖／美聯社
微軟創辦人比爾蓋茲。圖／美聯社

蓋茲基金會發言人今天在給路透社的書面聲明中表示，微軟創辦人比爾蓋茲在基金會全員座談時談及與已故性犯罪富豪艾普斯坦的關係，表示會「為自己的行為負責」。

發言人是在回應「華爾街日報」（Wall StreetJournal）的報導。該報先前報導，蓋茲（Bill Gates）在全體會議上就他與艾普斯坦的關係向員工道歉。

美國司法部公布的文件顯示，艾普斯坦服刑期滿後，蓋茲多次與他會面，討論如何擴大蓋茲的慈善事業。

據「華爾街日報」報導，蓋茲告訴員工，與艾普斯坦往來並讓基金會高層參與會面是一大錯誤。該報導引述了蓋茲在會議上發言的錄音內容。

據該報報導，蓋茲表示：「我為因我所犯的錯誤而被牽連的人道歉。」

「華爾街日報」補充說，蓋茲也承認他曾與兩名俄羅斯女性發生婚外情，後來被艾普斯坦發現，但這些關係並未涉及艾普斯坦的受害者。

根據報導，蓋茲對員工表示：「我沒有做任何非法的事，也沒有看到任何非法行為。」

司法部公布的文件還包括蓋茲與一些女性的合影，但照片中女性的臉部已被遮蔽。蓋茲先前表示，他與艾普斯坦的關係僅限慈善相關討論，並稱與他會面是個錯誤。

蓋茲基金會發言人告訴路透社，蓋茲依照既定安排舉行全體員工會議，並回答了包括艾普斯坦檔案公布在內的一系列問題。

發言人表示：「在這場全體會議上，比爾坦率發言，詳細回答了多個問題，並為自己的行為負責。」

