艾普斯坦醜聞延燒 英國擬公開安德魯特使任命案文件

英國前王子安德魯捲入美國已故性犯罪富豪艾普斯坦醜聞、涉嫌犯下公職行為不當，英國貿易副大臣布萊恩特證實，政府將向國會公開所有與安德魯貿易特使任命案有關的文件。

布萊恩特（Chris Bryant）24日在國會下議院回應在野黨自由民主黨提出的辯論案表示，政府同意向國會公開所有與安德魯擔任英國「貿易投資特別代表」有關的內部文件，包括盡職調查和安全查核相關資料、會議摘要和電子通訊紀錄。

不過，布萊恩特強調，由於警方仍在執行針對安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）涉嫌犯下公職行為不當罪的調查工作，為避免影響偵查，文件需待警方調查工作告一段落後才能公開。

布萊恩特說，政府希望警方能盡快完成調查，文件也將因此得以盡快公開。政府將確保所有部會配合警方調查，包括國防部和交通部。他本人也樂意盡可能持續向國會更新政府相關作為的進度。

在野時期即曾以國會議員身分數次呼籲解除安德魯貿易特使職務的布萊恩特說，就算文件中有讓政府感到難堪的內容，那又如何，受害者須得到應得的正義。

艾普斯坦（Jeffrey Epstein）生前曾因性販運未成年少女等罪入獄，美國司法部近幾個月釋出的「艾普斯坦檔案」呈現國際政商名流與艾普斯坦錯綜複雜、具倫理爭議的利益關係，其中涉及安德魯。

安德魯被控曾與艾普斯坦供應的未成年女性發生性行為，並在2001至2011年擔任貿易特使期間向艾普斯坦提供政府機敏資訊和市場內線消息。

英國警方已就安德魯擔任特使期間涉嫌犯下「公職行為不當」展開調查，並曾於19日逮捕偵訊安德魯數小時後釋回。

根據英國皇家檢察署（CPS）資訊，「公職行為不當」最重可處無期徒刑。安德魯已遭解除各項王室職銜和榮譽頭銜。英國政府正推動立法，移除安德魯的王位繼承權；安德魯原本在王位繼承順序排名第8。

根據「艾普斯坦檔案」呈現的安德魯與艾普斯坦互動紀錄，艾普斯坦的私人座機曾利用英國境內的民用機場、甚至空軍基地起降，警方已展開相關調查評估。

英國媒體曾多次披露安德魯在擔任貿易特使期間浮報開支、濫用公帑。在安德魯失去王室頭銜、國會發言因此不需按慣例對他禮遇的情況下，布萊恩特24日在國會罕見以官員身分明白表示，許多公務員和官員曾向他訴說與安德魯互動的經歷，呈現安德魯如何自我膨脹、自命不凡、粗魯無禮，視享有的特權為理所當然，且汲汲營營於累積更多財富。

布萊恩特說，安德魯顯然未區分「公眾利益」和「個人利益」的差異。大眾對安德魯的惡行劣跡早有認識，歷任政府也早該有所警覺，但安德魯直到2011年才終於被解除貿易特使職務，許多人對問題的「刻意無視」、甚至官員曾為安德魯提出的辯護，簡直令人驚嘆。

布萊恩特說，這一切值得各界警惕的是，一味的「恭順」有毒，而當恭順趨近於「奴從」，則可導致極危險後果。一如權力，「影響力」也可導致腐敗、引發有害效應。

不過，布萊恩特也強調，安德魯當時的職位與現行貿易特使（trade envoy）有很大差異。現行英國貿易特使需比照官員，遵循政府部會規範、指引和保密條款，問責機制為經由商業暨貿易部及主責貿易事務的副大臣。

根據英國官方資訊，2012年起實施的貿易特使機制目前由商貿大臣任命，成員選自國會上、下議院議員，涵蓋不同政黨，為無給職。英國現有32位貿易特使，責任範圍橫跨全球73個市場，包含台灣。

安德魯則是在2001年首相布萊爾（Tony Blair）執政期間，由當時在世的女王伊麗莎白二世（QueenElizabeth II）、也就是安德魯的母親正式任命。

布萊恩特在國會證實，政府擬向國會公開的文件中，也將涉及近日曾同樣因為捲入艾普斯坦醜聞而遭逮捕訊問的前英國駐美大使、在布萊爾所屬工黨具深厚影響力的曼德森（Peter Mandelson），以及曼德森在安德魯任命案扮演的角色。

國會下議院貿易事務委員會主席、工黨籍議員伯恩（Liam Byrne）24日表示，委員會不排除在安德魯的司法程序告一段落後，正式啟動對貿易特使機制的檢討調查，委員會因此現在就會開始蒐集資訊，包括向政府索資。