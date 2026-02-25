快訊

用數據看俄烏戰爭4周年：死傷多慘重？俄羅斯佔領多少烏克蘭領土？

非洲豬瘟案遭起訴 87歲豬農喊冤「已被羈押3個月」：是要關到死喔？

十五五開局如何影響台灣？一文盤點福建2026對台政策

中國籲避免赴日衝擊有限 京都多數業者稱春節無感

中央社／ 東京25日專電

中國政府呼籲公民避免赴日旅遊後，經歷農曆春節大型連假，京都絕大多數觀光業者認為「幾乎沒有影響」。根據京都商工會議所調查，由於來自中國以外地區的顧客增加，中國客減少對整體觀光業帶來的影響有限。

讀賣新聞報導，京都商工會議所（京商）24日公布針對京都市觀光相關業者的調查結果顯示，雖有超過2成業者表示，中國客減少，在農曆春節連假期間帶來「重大負面影響」，但整體而言，大多數商家表示衝擊有限。

京商於9日至13日間，透過問卷與訪談方式向643家觀光相關業者調查，最終回收71份有效回覆。對於農曆春節長假可能的影響，66.7%業者表示「幾乎沒有影響」，22.2%認為「有重大負面影響」，另有5.6%表示出現「略為正面的影響」。

在中國提出旅遊自肅後的市場變化方面，36.9%受訪者指出「日本國內旅客增加」，26.6%則表示「來自中國以外的訪日旅客成長」，顯示部分缺口由其他客源補上。

另一方面，零售、餐飲與商店街則是呈現明顯「兩極化」現象，約有一半業者表示受到明顯衝擊，另一半則稱影響不大。

報導指出，京商會長、堀場製作所會長堀場厚在記者會上表示，整體來看，中國旅遊自肅對京都經濟沒有造成特別強烈的衝擊，但類似情況未來仍可能反覆出現，「商家不應過度依賴單一市場或單一國家，應意識到分散風險重要性」。

另一方面，大阪觀光局統計，今年1月前往大阪市的外國旅客約為135萬人，較去年同期減少約5%。

大阪觀光局指出，受到日中關係影響，來自中國的觀光客人數減少約6成，是整體下滑的主因之一。不過，來自韓國等其他地區的旅客人數持續成長，韓國旅客1月訪日人數甚至創下歷史新高，顯示在中國以外市場的赴日旅遊需求正在擴大。

大阪觀光局理事長溝畑宏表示，「原本由中國旅客入住的住宿設施突然空出來後，那些原本就有意願來日本旅遊的潛在客群，似乎一次性復活了」。

京都 大阪

延伸閱讀

春節9天剛過228又來如何挺過收假憂鬱？醫籲：開工第1周設「暖身期」

春節過後疫情升溫諾羅流感雙夾擊 65歲以上免費打高劑量疫苗

賴總統台商春節活動致詞 沈有忠：釋善意

228連假桃園機場恐湧現大量排隊人潮 機場公司籲提前3小時抵達

相關新聞

NHK分社長傳遭伊朗逮捕拘禁！被送政治犯監獄 日本要求盡速放人

自由歐洲電台日前引述消息人士報導，日本放送協會（NHK）駐德黑蘭分社長川島進之介（Shinnosuke Kawashim...

德國總理梅爾茨今明訪陸 稱繼續奉行「去風險」而非脫鉤政策

就在俄羅斯入侵烏克蘭4周年之際，啟程訪陸的德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）表示，中國大陸應該在結束戰爭方面...

內亂犯尹錫悅為何逃過死刑？南韓法院判決詳解

因戒嚴風波遭控內亂的南韓前總統尹錫悅，2月19日遭法院一審宣判無期徒刑，其他涉案人士也紛紛遭判重刑。儘管法院認定派遣戒嚴軍進入國會屬於「暴動」行為，侵犯憲政，卻又以出現「過去無犯罪紀錄」、「考量年事過高」等斟酌減刑的內容，遭外界質疑是刻意「放水」，爭議餘波盪漾，尹錫悅則在2月24日決定提出抗告。

對烏立場轉趨中性？美警告烏克蘭：打擊俄境內目標 不得波及美資

烏克蘭駐美大使史特凡妮希娜（Olha Stefanishyna）周二透露，川普政府已透過外交照會，正式警告烏克蘭不得攻擊...

普亭堅決拿下烏東頓內次克 為何這片土地是勝利象徵？

俄烏戰爭邁入第五年，在美國總統川普促談壓力下，俄羅斯、美國和烏克蘭代表今年已在阿聯阿布達比和瑞士日內瓦舉行三輪三方會談，是2022年2月衝突爆發以來首次三方直接接觸。三輪談判下來，俄方堅持烏克蘭交出仍由烏軍控制的烏東頓內次克州土地，否則俄方不會停止戰鬥，烏克蘭當然拒絕讓步。為何俄國總統普亭如此在意這片土地，而非其他俄國聲稱擁有主權的烏克蘭領土？

俄烏戰爭4週年巴黎鐵塔點亮藍黃光 烏國僑民想回家

俄羅斯2022年2月24日全面入侵烏克蘭，迄今滿4年，巴黎艾菲爾鐵塔點亮代表烏克蘭國旗的藍、黃色燈光以示支持，烏克蘭人祈...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。