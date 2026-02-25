演習疑引美中戰機對峙 駐韓美軍向南韓表遺憾

駐韓美軍今天針對日前未即時通知首爾當局情況下發動演習一事表示遺憾。據南韓媒體報導，這場演習疑引發美中戰機在空中對峙。

根據南韓媒體報導，駐韓美軍本月18日進行訓練，約10架F-16戰機進入南韓防空識別區（KADIZ）與中國防空識別區（CADIZ）之間、雙方識別區未重疊的黃海上空區域，促使北京緊急派遣戰機前往現場。

雖然最終未發生衝突，南韓國防部長安圭伯19日與韓美聯合司令部兼駐韓美軍司令布朗森（XavierBrunson）通話表示不滿，指駐韓美軍未與首爾當局事前分享演習細節。

駐韓美軍今天表示，布朗森已與安圭伯通話，並「對未能及時向南韓國防官員通報演習情況表達遺憾」。

駐韓美軍在聲明中表示，部隊定期舉行訓練，以維持最高水準的戰備狀態，確保能履行任務。

聲明未正面回應是否曾與中國戰機發生對峙。

這起事件促使駐韓美軍於19日停止上述這場原定本月21日結束的演習。

法新社報導，美國是南韓長期的安全盟友，目前約有2萬8500名美軍駐紮韓國，作為遏制擁核的北韓威脅的防線。