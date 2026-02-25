快訊

韓國瑜關心賴總統攝護腺 莊瑞雄稱「很有哏」：朝野適度降溫不是壞事

蔣萬安拍板！北市家有12歲以下小孩 爸媽「日減1小時工時」工資市府補

中年也來得及！哈佛30年研究曝「天選之人」菜單 原來長壽的人都這樣吃

快要超車台股了？韓股市值狠甩德法躍居第九 今年狂漲45%稱冠全球

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
南韓股市整體市值今年接連超越德國與法國，躍居全球第九大股市。圖為匯市交易員慶祝韓股Kospi指數在25日突破6,000點大關。美聯社
南韓股市整體市值今年接連超越德國與法國，躍居全球第九大股市。圖為匯市交易員慶祝韓股Kospi指數在25日突破6,000點大關。美聯社

南韓股市整體市值今年接連超越德國與法國，躍居全球第九大股市，緊追在排名第八的台灣股市之後，凸顯出在全球AI熱潮帶動科技股上漲的推動下，韓股市值大爆發。

根據彭博彙整至24日的數據，南韓股市市值攀升至3.76兆美元，自2025年初以來增加約2.23兆美元，超過法國的3.69兆美元、德國的3.19兆美元，使南韓排名第九。台股市值排名第八，規模達3.89兆美元。

以漲幅而言，韓股表現更是名列前茅。根據彭博數據，韓股Kospi指數今年來大漲45.39%，在全球主要股票指數中漲幅表現高居第一，相較下，台股漲幅排行第七，今年來漲幅達21.7%。相較下，法國CAC 40指數僅上漲約4%，主因是投資人信心相對疲弱、科技股權重較低，以及該國面臨政治與經濟逆風。

南韓股市今年市值大爆發，凸顯投資人迅速地重估該國市場價值，將資金投入與AI相關、記憶體晶片相關與在機器人領域領先的企業。此外，南韓總統李在明對股市的強力支持與推動公司治理改革，也促成韓股去年以來的漲勢。

南韓 指數 法國

延伸閱讀

南韓結盟巴西 升級戰略夥伴

分裂南韓／尹錫悅戒嚴 多次拿北韓、中國當藉口

冬奧／韓17歲「奇蹟少女」崔佳溫創歷史 奪冬奧雪板金牌

10年前影片被挖出！高市早苗上富士電視台 熱唱X Japan名曲

相關新聞

NHK分社長傳遭伊朗逮捕拘禁！被送政治犯監獄 日本要求盡速放人

自由歐洲電台日前引述消息人士報導，日本放送協會（NHK）駐德黑蘭分社長川島進之介（Shinnosuke Kawashim...

德國總理梅爾茨今明訪陸 稱繼續奉行「去風險」而非脫鉤政策

就在俄羅斯入侵烏克蘭4周年之際，啟程訪陸的德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）表示，中國大陸應該在結束戰爭方面...

陸擬賣伊朗「最強超音速反艦飛彈」！恐威脅美軍改變局面 白宮回應了

路透報導，伊朗與美國26日將舉行核會談，負責談判的伊朗外交部長阿拉奇24日表示，「在外交優先的前提下，伊美協議觸手可及」...

內亂犯尹錫悅為何逃過死刑？南韓法院判決詳解

因戒嚴風波遭控內亂的南韓前總統尹錫悅，2月19日遭法院一審宣判無期徒刑，其他涉案人士也紛紛遭判重刑。儘管法院認定派遣戒嚴軍進入國會屬於「暴動」行為，侵犯憲政，卻又以出現「過去無犯罪紀錄」、「考量年事過高」等斟酌減刑的內容，遭外界質疑是刻意「放水」，爭議餘波盪漾，尹錫悅則在2月24日決定提出抗告。

對烏立場轉趨中性？美警告烏克蘭：打擊俄境內目標 不得波及美資

烏克蘭駐美大使史特凡妮希娜（Olha Stefanishyna）周二透露，川普政府已透過外交照會，正式警告烏克蘭不得攻擊...

普亭堅決拿下烏東頓內次克 為何這片土地是勝利象徵？

俄烏戰爭邁入第五年，在美國總統川普促談壓力下，俄羅斯、美國和烏克蘭代表今年已在阿聯阿布達比和瑞士日內瓦舉行三輪三方會談，是2022年2月衝突爆發以來首次三方直接接觸。三輪談判下來，俄方堅持烏克蘭交出仍由烏軍控制的烏東頓內次克州土地，否則俄方不會停止戰鬥，烏克蘭當然拒絕讓步。為何俄國總統普亭如此在意這片土地，而非其他俄國聲稱擁有主權的烏克蘭領土？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。