快要超車台股了？韓股市值狠甩德法躍居第九 今年狂漲45%稱冠全球

南韓股市整體市值今年接連超越德國與法國，躍居全球第九大股市，緊追在排名第八的台灣股市之後，凸顯出在全球AI熱潮帶動科技股上漲的推動下，韓股市值大爆發。

根據彭博彙整至24日的數據，南韓股市市值攀升至3.76兆美元，自2025年初以來增加約2.23兆美元，超過法國的3.69兆美元、德國的3.19兆美元，使南韓排名第九。台股市值排名第八，規模達3.89兆美元。

以漲幅而言，韓股表現更是名列前茅。根據彭博數據，韓股Kospi指數今年來大漲45.39%，在全球主要股票指數中漲幅表現高居第一，相較下，台股漲幅排行第七，今年來漲幅達21.7%。相較下，法國CAC 40指數僅上漲約4%，主因是投資人信心相對疲弱、科技股權重較低，以及該國面臨政治與經濟逆風。

南韓股市今年市值大爆發，凸顯投資人迅速地重估該國市場價值，將資金投入與AI相關、記憶體晶片相關與在機器人領域領先的企業。此外，南韓總統李在明對股市的強力支持與推動公司治理改革，也促成韓股去年以來的漲勢。