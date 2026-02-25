快訊

用數據看俄烏戰爭4周年：死傷多慘重？俄羅斯佔領多少烏克蘭領土？

非洲豬瘟案遭起訴 87歲豬農喊冤「已被羈押3個月」：是要關到死喔？

十五五開局如何影響台灣？一文盤點福建2026對台政策

澳總理撤離官邸 傳與法輪功神韻演出受威脅有關

中央社／ 雪梨25日綜合外電報導
澳洲總理艾班尼斯。（歐新社）
澳洲總理艾班尼斯。（歐新社）

澳洲廣播公司（ABC）報導，澳洲總理艾班尼斯（AnthonyAlbanese）昨夜被迫撤離官邸，原因是一起與神韻藝術團在澳洲演出有關的炸彈威脅。

神韻藝術團與法輪功有關，在中國被禁演。神韻藝術團預計接下來一個月在澳洲舉行數場演出。然而與法輪功有關的報紙報導，主辦單位曾接獲威脅電子郵件，要求取消演出。

澳洲廣播公司證實神韻在澳洲的主辦單位收到電子郵件，信中謊稱總理官邸周邊已放置爆裂物，若神韻照常演出就會引爆，「血流成河」。

澳洲廣播公司獲悉神韻昨天收到威脅，下午通報澳洲聯邦警署（AFP）。澳洲聯邦警署在總理官邸搜查期間，艾班尼斯被安排到其他地方待了數小時。警方最終確認現場無威脅。

法新社報導，澳洲聯邦警署在聲明中說，他們在傍晚6時左右前往處理「疑似安全事件」。

聲明說，他們「對保護設施徹底搜查後未發現任何可疑之處」，並稱「社區或大眾安全未受威脅」。

總理辦公室告訴澳洲廣播公司，他們相信警方並感謝他們的付出。

澳洲 總理 艾班尼斯

延伸閱讀

經典賽／蔡其昌曝「公開秘密」：澳、韓是中華隊重中之重

澳洲SSN-AUKUS潛艦計畫 購入英製核反應爐零組件

彰化竹塘飄香米出國了！首批96噸賣到澳洲 後續還有訂單

澳洲女「光腳走庭院」突遭1.2公尺毒蛇纏腿！驚險畫面曝

相關新聞

NHK分社長傳遭伊朗逮捕拘禁！被送政治犯監獄 日本要求盡速放人

自由歐洲電台日前引述消息人士報導，日本放送協會（NHK）駐德黑蘭分社長川島進之介（Shinnosuke Kawashim...

德國總理梅爾茨今明訪陸 稱繼續奉行「去風險」而非脫鉤政策

就在俄羅斯入侵烏克蘭4周年之際，啟程訪陸的德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）表示，中國大陸應該在結束戰爭方面...

內亂犯尹錫悅為何逃過死刑？南韓法院判決詳解

因戒嚴風波遭控內亂的南韓前總統尹錫悅，2月19日遭法院一審宣判無期徒刑，其他涉案人士也紛紛遭判重刑。儘管法院認定派遣戒嚴軍進入國會屬於「暴動」行為，侵犯憲政，卻又以出現「過去無犯罪紀錄」、「考量年事過高」等斟酌減刑的內容，遭外界質疑是刻意「放水」，爭議餘波盪漾，尹錫悅則在2月24日決定提出抗告。

對烏立場轉趨中性？美警告烏克蘭：打擊俄境內目標 不得波及美資

烏克蘭駐美大使史特凡妮希娜（Olha Stefanishyna）周二透露，川普政府已透過外交照會，正式警告烏克蘭不得攻擊...

普亭堅決拿下烏東頓內次克 為何這片土地是勝利象徵？

俄烏戰爭邁入第五年，在美國總統川普促談壓力下，俄羅斯、美國和烏克蘭代表今年已在阿聯阿布達比和瑞士日內瓦舉行三輪三方會談，是2022年2月衝突爆發以來首次三方直接接觸。三輪談判下來，俄方堅持烏克蘭交出仍由烏軍控制的烏東頓內次克州土地，否則俄方不會停止戰鬥，烏克蘭當然拒絕讓步。為何俄國總統普亭如此在意這片土地，而非其他俄國聲稱擁有主權的烏克蘭領土？

俄烏戰爭4週年巴黎鐵塔點亮藍黃光 烏國僑民想回家

俄羅斯2022年2月24日全面入侵烏克蘭，迄今滿4年，巴黎艾菲爾鐵塔點亮代表烏克蘭國旗的藍、黃色燈光以示支持，烏克蘭人祈...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。