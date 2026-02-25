澳總理撤離官邸 傳與法輪功神韻演出受威脅有關

澳洲廣播公司（ABC）報導，澳洲總理艾班尼斯（AnthonyAlbanese）昨夜被迫撤離官邸，原因是一起與神韻藝術團在澳洲演出有關的炸彈威脅。

神韻藝術團與法輪功有關，在中國被禁演。神韻藝術團預計接下來一個月在澳洲舉行數場演出。然而與法輪功有關的報紙報導，主辦單位曾接獲威脅電子郵件，要求取消演出。

澳洲廣播公司證實神韻在澳洲的主辦單位收到電子郵件，信中謊稱總理官邸周邊已放置爆裂物，若神韻照常演出就會引爆，「血流成河」。

澳洲廣播公司獲悉神韻昨天收到威脅，下午通報澳洲聯邦警署（AFP）。澳洲聯邦警署在總理官邸搜查期間，艾班尼斯被安排到其他地方待了數小時。警方最終確認現場無威脅。

法新社報導，澳洲聯邦警署在聲明中說，他們在傍晚6時左右前往處理「疑似安全事件」。

聲明說，他們「對保護設施徹底搜查後未發現任何可疑之處」，並稱「社區或大眾安全未受威脅」。

總理辦公室告訴澳洲廣播公司，他們相信警方並感謝他們的付出。