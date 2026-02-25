NHK分社長傳遭伊朗逮捕拘禁！被送政治犯監獄 日本要求盡速放人

自由歐洲電台日前引述消息人士報導，日本放送協會（NHK）駐德黑蘭分社長川島進之介（Shinnosuke Kawashima）遭伊朗當局逮逮捕拘禁。日本政府25日證實一名日本公民被拘留，並要求伊朗盡速放人。

自由歐洲電台24日報導，根據兩名消息人士，川島在2月23日被轉送伊朗惡名昭彰的埃文監獄（Evin Prison）第7監區；這所監獄通常關押政治犯。目前尚不清楚川島被指控的罪名。

日本內閣官房副長官尾崎正直25日表示，一名日本公民1月20日遭德黑蘭拘捕，政府正與當事人及其家屬保持聯繫，同時提供必要的支援。

尾崎並未透露這名公民身份，路透引述自由歐洲電台指應就是川島。

對此，NHK拒絕評論，強調「以員工安全為最優先考量，現階段沒有任何可以回應的內容」。