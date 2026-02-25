快訊

韓國瑜關心賴總統攝護腺 莊瑞雄稱「很有哏」：朝野適度降溫不是壞事

蔣萬安拍板！北市家有12歲以下小孩 爸媽「日減1小時工時」工資市府補

中年也來得及！哈佛30年研究曝「天選之人」菜單 原來長壽的人都這樣吃

聽新聞
0:00 / 0:00

德國總理梅爾茨今明訪陸 稱繼續奉行「去風險」而非脫鉤政策

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
德國總理梅爾茨24日在赴陸訪問前發表聲明。（美聯社）
德國總理梅爾茨24日在赴陸訪問前發表聲明。（美聯社）

就在俄羅斯入侵烏克蘭4周年之際，啟程訪陸的德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）表示，中國大陸應該在結束戰爭方面發揮更多作用，他稱，「如果習近平明天告訴普亭：停手吧，那麼普亭後天就不得不停下來。」

德國之聲報導，梅爾茨在柏林當地時間24日參加德新社主編會議時做出上述表示。他還表示，中國大陸繼續透過購買俄羅斯石油天然氣，以及提供技術產品來支持俄羅斯。

梅爾茲周二出發前還稱，德國將繼續奉行對陸「去風險」（de-risking）而非「脫鉤」（de-coupling）的政策。梅爾茨認為與中國大陸脫鉤將是錯誤，會影響德國的經濟發展機遇。

法國媒體先前報導指，梅爾茨此行抵達北京後，將先見大陸國務院總理李強，隨後與習近平舉行會談並共進晚餐，雙方將討論經濟合作和包括烏克蘭戰爭在內的安全政策問題，梅爾茨還打算談及人權話題。

另外在26日，梅爾茨將參觀北京故宮，之後前往賓士工廠，工廠將展示自動駕駛汽車。隨後梅爾茨將前往有「中國矽谷」之稱的杭州，參觀宇樹科技和西門子能源。

此次隨同梅爾茨訪陸的商務代表團，是自前總理梅克爾時代以來最大的德國訪陸團體。包含BMW、拜爾製藥、福斯汽車、西門子、愛迪斯、賓士、漢高、DHL、德國商業銀行、空巴等在內的30家德企高管。

據觀察者網，作為德國汽車與製造業的代表之一，BMW集團董事長齊普策（Oliver Zipse）指出，此次梅爾茨訪華，首先是向世界傳遞德國期望與大陸持續對話、深化合作的鮮明信號，同時也為BMW同大陸夥伴未來繼續挖掘合作潛力奠定基礎。

齊普策稱，「國際環境越複雜，越需要各國敞開胸懷，摒棄誤解偏見，加強溝通對話，增進政治互信，維護世界和平與穩定。」

其次是在合作層面，齊普策認為，在行業加速向電動化、智慧化、輔助駕駛功能規模化演進的過程中，只有在全球範圍內開展緊密協作，才能促進產業共興、繁榮共用。在此過程中，他表示，「德國與大陸可以攜手成為引領這場技術變革的重要力量。」

最後是在對華態度上，齊普策提到，大陸不僅是全球規模最大的汽車市場，更是驅動產業技術變革的創新熱土。任何立志於保持全球競爭力的企業，都必須紮根、深耕大陸，構建穩固、完善的本土化體系。

梅爾茨 北京故宮

延伸閱讀

俄入侵烏4周年 德國總理：習近平能讓普亭立即停戰

澤倫斯基重申不拿領土換停火 烏克蘭淪孤兒寡母之國

俄國力大減 普亭錯估戰爭代價 川普誇口能終戰 烏卻變更糟

健康堪慮？死亡？普亭「消失」10天 克宮發布近照闢謠

相關新聞

NHK分社長傳遭伊朗逮捕拘禁！被送政治犯監獄 日本要求盡速放人

自由歐洲電台日前引述消息人士報導，日本放送協會（NHK）駐德黑蘭分社長川島進之介（Shinnosuke Kawashim...

德國總理梅爾茨今明訪陸 稱繼續奉行「去風險」而非脫鉤政策

就在俄羅斯入侵烏克蘭4周年之際，啟程訪陸的德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）表示，中國大陸應該在結束戰爭方面...

陸擬賣伊朗「最強超音速反艦飛彈」！恐威脅美軍改變局面 白宮回應了

路透報導，伊朗與美國26日將舉行核會談，負責談判的伊朗外交部長阿拉奇24日表示，「在外交優先的前提下，伊美協議觸手可及」...

內亂犯尹錫悅為何逃過死刑？南韓法院判決詳解

因戒嚴風波遭控內亂的南韓前總統尹錫悅，2月19日遭法院一審宣判無期徒刑，其他涉案人士也紛紛遭判重刑。儘管法院認定派遣戒嚴軍進入國會屬於「暴動」行為，侵犯憲政，卻又以出現「過去無犯罪紀錄」、「考量年事過高」等斟酌減刑的內容，遭外界質疑是刻意「放水」，爭議餘波盪漾，尹錫悅則在2月24日決定提出抗告。

對烏立場轉趨中性？美警告烏克蘭：打擊俄境內目標 不得波及美資

烏克蘭駐美大使史特凡妮希娜（Olha Stefanishyna）周二透露，川普政府已透過外交照會，正式警告烏克蘭不得攻擊...

普亭堅決拿下烏東頓內次克 為何這片土地是勝利象徵？

俄烏戰爭邁入第五年，在美國總統川普促談壓力下，俄羅斯、美國和烏克蘭代表今年已在阿聯阿布達比和瑞士日內瓦舉行三輪三方會談，是2022年2月衝突爆發以來首次三方直接接觸。三輪談判下來，俄方堅持烏克蘭交出仍由烏軍控制的烏東頓內次克州土地，否則俄方不會停止戰鬥，烏克蘭當然拒絕讓步。為何俄國總統普亭如此在意這片土地，而非其他俄國聲稱擁有主權的烏克蘭領土？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。