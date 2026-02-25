德國總理梅爾茨今明訪陸 稱繼續奉行「去風險」而非脫鉤政策

就在俄羅斯入侵烏克蘭4周年之際，啟程訪陸的德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）表示，中國大陸應該在結束戰爭方面發揮更多作用，他稱，「如果習近平明天告訴普亭：停手吧，那麼普亭後天就不得不停下來。」

德國之聲報導，梅爾茨在柏林當地時間24日參加德新社主編會議時做出上述表示。他還表示，中國大陸繼續透過購買俄羅斯石油天然氣，以及提供技術產品來支持俄羅斯。

梅爾茲周二出發前還稱，德國將繼續奉行對陸「去風險」（de-risking）而非「脫鉤」（de-coupling）的政策。梅爾茨認為與中國大陸脫鉤將是錯誤，會影響德國的經濟發展機遇。

法國媒體先前報導指，梅爾茨此行抵達北京後，將先見大陸國務院總理李強，隨後與習近平舉行會談並共進晚餐，雙方將討論經濟合作和包括烏克蘭戰爭在內的安全政策問題，梅爾茨還打算談及人權話題。

另外在26日，梅爾茨將參觀北京故宮，之後前往賓士工廠，工廠將展示自動駕駛汽車。隨後梅爾茨將前往有「中國矽谷」之稱的杭州，參觀宇樹科技和西門子能源。

此次隨同梅爾茨訪陸的商務代表團，是自前總理梅克爾時代以來最大的德國訪陸團體。包含BMW、拜爾製藥、福斯汽車、西門子、愛迪斯、賓士、漢高、DHL、德國商業銀行、空巴等在內的30家德企高管。

據觀察者網，作為德國汽車與製造業的代表之一，BMW集團董事長齊普策（Oliver Zipse）指出，此次梅爾茨訪華，首先是向世界傳遞德國期望與大陸持續對話、深化合作的鮮明信號，同時也為BMW同大陸夥伴未來繼續挖掘合作潛力奠定基礎。

齊普策稱，「國際環境越複雜，越需要各國敞開胸懷，摒棄誤解偏見，加強溝通對話，增進政治互信，維護世界和平與穩定。」

其次是在合作層面，齊普策認為，在行業加速向電動化、智慧化、輔助駕駛功能規模化演進的過程中，只有在全球範圍內開展緊密協作，才能促進產業共興、繁榮共用。在此過程中，他表示，「德國與大陸可以攜手成為引領這場技術變革的重要力量。」

最後是在對華態度上，齊普策提到，大陸不僅是全球規模最大的汽車市場，更是驅動產業技術變革的創新熱土。任何立志於保持全球競爭力的企業，都必須紮根、深耕大陸，構建穩固、完善的本土化體系。