疑為中國蒐集立陶宛情資 歐洲男子波蘭被捕

立陶宛國家安全部門昨天表示，一名涉嫌為中國對立陶宛從事間諜活動的男子上週在波蘭遭到逮捕並羈押，現正等待移交立陶宛進一步調查。

立陶宛國家廣播電台（LRT）24日報導，國家安全部門（State Security Department, VSD）指出，立陶宛總檢察署日前簽發歐洲逮捕令，一名32歲、蒙特內哥羅籍的男子在華沙蕭邦機場被波蘭當局逮捕。

報導指出，立陶宛去年根據國家安全部門提供的情報啟動審前調查，懷疑該男子涉及間諜活動。調查資料顯示，男子自2023年起可能蒐集並傳遞有關立陶宛及其國內發展的資訊，而相關內容為中國情報機構所關注。

立陶宛執法部門指出，嫌犯目前在波蘭遭臨時羈押，相關司法程序已展開，以便將其移交立陶宛受審。

立陶宛國家安全部門並表示，為避免影響調查與國家安全利益，現階段不便透露更多審前調查細節。

根據LRT報導，立陶宛情報單位近年多次將中國列為安全威脅，尤其關切間諜活動。