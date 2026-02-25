快訊

用數據看俄烏戰爭4周年：死傷多慘重？俄羅斯佔領多少烏克蘭領土？

非洲豬瘟案遭起訴 87歲豬農喊冤「已被羈押3個月」：是要關到死喔？

十五五開局如何影響台灣？一文盤點福建2026對台政策

疑為中國蒐集立陶宛情資 歐洲男子波蘭被捕

中央社／ 維爾紐斯25日專電

立陶宛國家安全部門昨天表示，一名涉嫌為中國對立陶宛從事間諜活動的男子上週在波蘭遭到逮捕並羈押，現正等待移交立陶宛進一步調查。

立陶宛國家廣播電台（LRT）24日報導，國家安全部門（State Security Department, VSD）指出，立陶宛總檢察署日前簽發歐洲逮捕令，一名32歲、蒙特內哥羅籍的男子在華沙蕭邦機場被波蘭當局逮捕。

報導指出，立陶宛去年根據國家安全部門提供的情報啟動審前調查，懷疑該男子涉及間諜活動。調查資料顯示，男子自2023年起可能蒐集並傳遞有關立陶宛及其國內發展的資訊，而相關內容為中國情報機構所關注。

立陶宛執法部門指出，嫌犯目前在波蘭遭臨時羈押，相關司法程序已展開，以便將其移交立陶宛受審。

立陶宛國家安全部門並表示，為避免影響調查與國家安全利益，現階段不便透露更多審前調查細節。

根據LRT報導，立陶宛情報單位近年多次將中國列為安全威脅，尤其關切間諜活動。

立陶宛 國家安全 波蘭

延伸閱讀

會接受北京全部要求？台灣代表處名字掀風波 立陶宛外長回應

立陶宛總統：希望在對台與對中關係之間取得平衡

總理稱台灣代表處可改「台北」 立陶宛總統：決定權在台灣

立陶宛駐處將被改名？外交部重申：名稱為「共識」 雙方政府沒有討論

相關新聞

NHK分社長傳遭伊朗逮捕拘禁！被送政治犯監獄 日本要求盡速放人

自由歐洲電台日前引述消息人士報導，日本放送協會（NHK）駐德黑蘭分社長川島進之介（Shinnosuke Kawashim...

德國總理梅爾茨今明訪陸 稱繼續奉行「去風險」而非脫鉤政策

就在俄羅斯入侵烏克蘭4周年之際，啟程訪陸的德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）表示，中國大陸應該在結束戰爭方面...

內亂犯尹錫悅為何逃過死刑？南韓法院判決詳解

因戒嚴風波遭控內亂的南韓前總統尹錫悅，2月19日遭法院一審宣判無期徒刑，其他涉案人士也紛紛遭判重刑。儘管法院認定派遣戒嚴軍進入國會屬於「暴動」行為，侵犯憲政，卻又以出現「過去無犯罪紀錄」、「考量年事過高」等斟酌減刑的內容，遭外界質疑是刻意「放水」，爭議餘波盪漾，尹錫悅則在2月24日決定提出抗告。

對烏立場轉趨中性？美警告烏克蘭：打擊俄境內目標 不得波及美資

烏克蘭駐美大使史特凡妮希娜（Olha Stefanishyna）周二透露，川普政府已透過外交照會，正式警告烏克蘭不得攻擊...

普亭堅決拿下烏東頓內次克 為何這片土地是勝利象徵？

俄烏戰爭邁入第五年，在美國總統川普促談壓力下，俄羅斯、美國和烏克蘭代表今年已在阿聯阿布達比和瑞士日內瓦舉行三輪三方會談，是2022年2月衝突爆發以來首次三方直接接觸。三輪談判下來，俄方堅持烏克蘭交出仍由烏軍控制的烏東頓內次克州土地，否則俄方不會停止戰鬥，烏克蘭當然拒絕讓步。為何俄國總統普亭如此在意這片土地，而非其他俄國聲稱擁有主權的烏克蘭領土？

俄烏戰爭4週年巴黎鐵塔點亮藍黃光 烏國僑民想回家

俄羅斯2022年2月24日全面入侵烏克蘭，迄今滿4年，巴黎艾菲爾鐵塔點亮代表烏克蘭國旗的藍、黃色燈光以示支持，烏克蘭人祈...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。