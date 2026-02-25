俄烏戰事4年 母赴基輔悼亡子：盼人們記得自由代價

快訊

中央社／ 基輔25日專電
俄烏戰事屆滿4年，烏克蘭首都基輔獨立廣場附近草坪旗幟林立，插滿烏克蘭國旗與象徵不同部隊的旗幟，不少人前來悼念陣亡士兵。中央社
俄烏戰事屆滿4年，烏克蘭首都基輔獨立廣場附近草坪旗幟林立，插滿烏克蘭國旗與象徵不同部隊的旗幟，不少人前來悼念陣亡士兵。中央社

俄烏戰事屆滿4週年，烏克蘭首都基輔的獨立廣場附近草坪旗幟林立，插滿烏克蘭國旗與象徵不同部隊的旗幟，地面擺放一張張陣亡士兵照片。柳波芙手持白色鮮花，在人群中尋找兒子瓦西里的身影，良久後才在後方找到他的照片。

56歲的柳波芙（Lyubov Matiychuk）一家來自烏克蘭西部伊凡諾-法蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）州。她長年在捷克工作，盼能與兒子多些相聚時光。瓦西里（Vasyl）自基輔大學傳理系畢業後，原依母親安排赴捷克學習語言，期望日後留在當地從事新聞工作。未料他留下一張字條寫道「媽媽，我回去了」，決定返國發展，並告訴母親沒有任何地方比烏克蘭更好。

2022年俄烏戰事爆發後，瓦西里主動從軍，拒絕文職，要求調往前線，同年5月成為無人機操作員，派駐札波羅熱（Zaporizhzhia）一帶。儘管前線情勢艱困，他向母親報平安時總說一切安好。2023年4月，瓦西里遭俄軍無人機擊中身亡，得年32歲。過去兩年，柳波芙都特地自捷克前來基輔，手持鮮花與蠟燭悼念愛子。

柳波芙哽咽表示，今年格外艱難，「隨著時間過去，戰事仍在延續。自從兒子離開後，我的生活成了一種折磨，無法在沒有他的情況下好好生活。我希望他的犧牲不是白費，希望人們記得自由的代價。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在戰事屆滿4週年的視訊演說中提到，開戰首日曾有外國領袖建議他撤離，但他沒有退縮，如同數以百萬計的烏克蘭人民，「我們的人民沒有舉起白旗，他們守護的是藍黃旗幟。」

然而戰事步入第5年，長期戰火也消磨民心。基輔居民安德里（Andriy）表示，今天是國家極為傷痛的日子，「如何結束並不重要，戰爭必須停止，這裡不應再增加更多旗幟與照片。」

另一名基輔居民莉莉亞（Lilia）指出，俄羅斯多次攻擊能源設施，基輔部分地區仍有限電與供暖不足情況，目前家中室溫僅攝氏4度。「我當然感到疲憊，我在這裡悼念逝去的朋友。」她說，自2022年戰爭爆發那一刻起，彷彿展開第二人生，「這是我『最好』的人生，因為我知道生命的價值是什麼。」

莉莉亞並表示，希望戰爭能夠結束，但在俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）領導下，距離終戰仍顯遙遠。

根據基輔社會學國際研究所（Kyiv InternationalInstitute of Sociology, KIIS）今年1月公布的調查，20%受訪者表示無法忍受戰事再拖延數月或一年；29%指出主因為戰事造成生靈塗炭，憂慮親友安全與健康；17%擔心房屋及建築毀損；另有17%關注經濟衝擊，包括就業與通膨問題，也有人提及心理壓力。

調查也顯示，僅20%受訪者認為戰事可於今年上半年結束，18%認為將於下半年終戰，另有43%認為戰事將延續至2027年以後。

