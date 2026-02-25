將與美國重啟會談 伊朗稱協議可期

快訊

中央社／ 杜拜24日綜合外電報導

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天表示，與美國達成協議「觸手可及，但前提是必須將外交放在首位」。此番言論發表之際，雙方預計將於日內瓦展開新一輪會談。

美國高官今天表示，會談將於26日在日內瓦舉行，美方特使魏科夫（Steve Witkoff）與庫許納（JaredKushner）預計將與伊朗代表團會面進行談判。

美國於中東地區加強軍事部署之際，兩國本月稍早恢復談判。伊朗曾威脅，若遭攻擊，將打擊該地區的美軍基地。

阿拉奇在社群平台X發文表示：「我們擁有歷史性的機會，去達成前所未有的協議，以解決雙方關切並實現共同利益。」

這位伊朗最高外交官表示，伊朗將帶著「在最短時間內達成公平公正協議的決心」重返談判桌。

稍早，伊朗副外交部長塔赫特-拉凡奇（MajidTakht-Ravanchi）表示，伊朗已準備好採取一切必要步驟，以與美國達成協議。

塔赫特-拉凡奇在國家媒體報導的談話中表示：「我們準備儘快達成協議。我們將盡一切努力促成此事。我們將以完全的誠意與善意進入日內瓦的談判室。」

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天表示，美國總統川普的首選始終是外交，但如有必要，他也願意動用致命武力。

伊朗高級官員22日對路透社表示，德黑蘭將認真考慮一項方案，包括將其最高濃縮鈾的一半送往國外、稀釋其餘部分，並參與建立區域濃縮聯盟——這一構想多年來在與伊朗相關的外交談判中不時被提出。

該官員表示，作為交換條件，美國需承認伊朗在協議下擁有「和平核濃縮」的權利，並解除經濟制裁。

塔赫特-拉凡奇補充說：「如果對伊朗發動攻擊或侵略，我們將依照防禦計畫作出回應…美國攻擊伊朗將是一場真正的豪賭。」

去年雙方曾進行間接談判，但未能達成協議，主要原因是美國要求伊朗放棄在本土進行鈾濃縮——華府認為這是通往核武的途徑。

伊朗一直否認尋求發展核武。

