陸擬賣伊朗「最強超音速反艦飛彈」！恐威脅美軍改變局面 白宮回應了

伊朗革命衛隊11日舉行成立47周年紀念時展示飛彈。路透
路透報導，伊朗與美國26日將舉行核會談，負責談判的伊朗外交部長阿拉奇24日表示，「在外交優先的前提下，伊美協議觸手可及」。與此同時傳出，伊朗將與中國大陸達成協議，採購超音速反艦巡弋飛彈，這些飛彈一旦投入部署，將大幅提升德黑蘭打擊火力，對地區美軍構成威脅且徹底改變局勢。

6名知情人士透露，伊朗約2年前洽談採購中國製CM‑302飛彈，去年6月伊以戰爭後伊中加速軍購協商，目前尚未確定交付日期。路透尚無法核實採購數量，以及中國在伊美升溫之際是否會拍板交易。

「如果伊朗具備以超音速能力攻擊區域內船艦，將徹底改變局勢，」以色列前情報官員、現任以色列國家安全研究所伊朗問題資深研究員希特里諾維奇（Danny Citrinowicz）說，「這些飛彈非常難攔截」。

中國航天科工集團稱CM-302是全球最強反艦飛彈，可部署於艦艇、飛機或地面機動車輛，有能力擊沉航空母艦和驅逐艦，也能打擊陸上目標。先前外媒引述最新資料數據及衛星影像報導，美軍正藉由「林肯號」和「福特號」這兩個航艦打擊群，對伊朗形成南北夾擊。

這筆交易若成交，將是中國賣給伊朗的最先進軍事裝備之一，違反聯合國自2006年起對伊朗實施的武器禁運。這項制裁曾在2015年暫停，但在去年9月恢復。

知情人士另提到，伊朗也正與中方磋商採購地對空飛彈系統、反彈道武器，以及反衛星武器。

白宮未針對伊中軍購直接表態，但一名白宮官員引述美國總統川普的明確立場回應，在伊朗問題上「要嘛達成協議，不然就像上次重拳出擊」。中國外交部回應伊中軍購表示不知情，中國國防部則並未回應置評請求。

美伊26日將在阿曼斡旋下，於日內瓦進行第三輪核會談，美方代表包括川普特使威科夫與川普女婿庫許納。

